В Томской области восстановят леса на площади 42,5 тыс. гектаров

В рамках нацпроекта «Экология» в Томской области к 2024 году предполагается увеличение площади лесовосстановления на 42,5 тыс. гектаров.

Как сообщает пресс-служба правительства Томской области, увеличить площадь восстановления лесов планируют в рамках регионального проекта, направленного на сохранение зеленых насаждений. Он стартует уже в 2019 году при поддержке президентского нацпроекта «Экология». Эта мера обеспечит баланс воспроизводства лесов на всех участках, вырубленных и погибших насаждений.

На реализацию проекта федеральный бюджет выделит Томской области более 367 млн. рублей. Общий объем финансирования превысит 1,6 млрд. рублей. Основную часть средств региональные власти планирует привлечь из внебюджетных источников.

В числе основных мероприятий проекта — оснащение учреждений специализированной лесохозяйственной и леспожарной техникой, а также строительство лесного селекционно-семеноводческого центра мощностью до 12 млн. штук саженцев в год.

По данным пресс-службы, в состав национального проекта «Экология», который реализуется в рамках исполнения указа президента РФ, входит 11 проектов. Томская область заявила свое участие в пяти из них. Это «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов» и «Чистая вода».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что на реализацию нового национального проекта «Культура» в Новосибирской области в 2019-2024 годах планируется направить 1,6 млрд. рублей из средств федерального и регионального бюджетов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.