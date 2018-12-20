Андрей Шимкив выделил и прокомментировал главные события 2018 года для Новосибирской области

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив 20 декабря провёл итоговую пресс-конференцию. «Континент Сибирь» приводит комментарии спикера ЗС по наиболее значимым событиям уходящего года для Новосибирска.

Принятие бюджета на 2019 год

– Была проведена огромная предварительная работа, мы рассмотрели 266 поправок, проводились заседания комитетов, фракций, встречи с губернатором. Отдельные встречи проводились с городскими и сельскими депутатами. Результатом этой работы стало единогласное голосование на сессии Законодательного собрания. Спорных вопросов очень много, в основном – по наказам, доходная часть бюджета была увеличена на 10 миллиардов рублей. Но на сессии мы подошли с готовыми результатами.

Закон об управлении государственной собственностью

– Я думаю, что этот закон будет работать как механизм контроля эффективного использования бюджетных средств. Будет создаваться рабочая группа, обсуждение концессий будет проходить через комитеты, в первую очередь через профильный, бюджетный комитет. Мы включили в перечень контрольных мероприятий на 2019-2020 годы проверку выполнения этого закона, хотим сами для себя понять, как он работает. На сегодня идёт конструктивный диалог с правительством.

Нам бы хотелось понимать, как используется собственность Новосибирской области – эффективно или нет. К сожалению, ни одной ситуации, где всё хорошо, мы не увидели. Мы не можем бесконечно финансировать Биотехнопарк — прошло достаточно лет, предприятие должно само зарабатывать, а бюджетные деньги нужно вкладывать во что-то другое.

Взаимоотношения с исполнительной властью

– У меня и с нынешним, и с предыдущим губернатором Новосибирской области – хорошие отношения. Публично я никогда не высказывал каких-то вещей, но когда появлялись принципиальные моменты, как, например, увеличение стоимости строительства четвертого моста на 44 миллиарда рублей, то я, как человек и депутат, молчать не мог. Это работа. Что касается кадровых решений: когда меня спрашивают по какой-то кандидатуре, я имею право высказать своё мнение, но не более того. Чтобы Шимкив влиял на чьё-либо назначение – это сказки. Последнее слово – за губернатором.

Участие депутатов Законодательного собрания НСО в бизнесе

– Конфликт интересов есть, у нас работает специальная комиссия, мы взаимодействуем с прокуратурой. Поступает много жалоб от людей, мы разбираем каждый случай. Но не так-то просто поверить в то, что какой-нибудь депутат в Законодательном собрании Новосибирской области может что-то пролоббировать. У нас голосуют 76 человек! С другой стороны, я не вижу ничего зазорного в том, что депутаты чего-то добились в жизни — нельзя говорить, что они из-за этого не имеют права быть депутатами.

Взаимоотношения между фракциями Законодательного собрания

– Главная ценность Законодательного собрания Новосибирской области – это консолидация. Мы (фракция «Единая Россия», куда входит Шимкив – «КС») ни разу не воспользовались правом большинства за три с лишним года. К сожалению, были раньше моменты, когда была межфракционная борьба. Сегодня все фракции работают на результат, и голосование по бюджету показало нашу консолидацию, профессионализм депутатов

Выборы Уполномоченного по правам предпринимателей

– Уполномоченным должен быть человек, который душой стоит за любого предпринимателя, который способен что-то решить. На этой неделе у нас идёт конкурс, не так много претендентов подали заявки, но мы намерены подойти профессионально. Человек должен быть боевой.

Какой бы вопрос Шимкив задал Путину?

– Президенту бы я задал только один вопрос – как можно хранить столько информации, ответить на столько вопросов, в том числе – провокационных, каверзных.

Отношение к крупным сельхозпроизводителям

– У нас есть много отрицательных примеров, когда выдавали сотни миллионов бюджетных средств – это и САХО, и «Радуга». На сегодня никакой ответственности они не несут, обанкротились – и до свидания. Область должна при банкротстве быть в числе участников конкурса – слишком много примеров, когда «инвесторы» взяли деньги, обанкротились за пять лет и ушли. Я не скрываю своей позиции: на каком-то этапе надо прекращать поддержку больших комплексов. Наша задача, задача депутатов – сохранение сельских территорий, сельского образа жизни.

Инвестиционный проект по разведению индеек в Колывани

– В целом, это современнейшее предприятие стоимостью 3,2 миллиарда рублей. Это рабочие места, инфраструктура, переработка, близость к Новосибирску. Не вникая в подробности имевшихся инцидентов, на мой взгляд, предприятие нужно региону.

– Вы прекрасно знаете, что Москва, Санкт-Петербург и Севастополь отложили на год реформу. Мы только начинаем, у нас много споров и вопросов – как быть с сёлами, частным сектором, перевозить за 60-70 километров на полигоны. Я думаю, что нужно какое-то время. В правительстве наши предложения слушают, мы слушаем их, но, к сожалению, в какой-то момент придётся всё форсировать очень быстро – невозможно, чтобы мусор не вывозили день, два, три.

«Мусорная» концессия

– Скорее всего, будут внесены изменения по «мусорной» концессии – или через суд, или по договорённости, но, тем не менее, все наши предложения учтены – сокращение срока, уменьшение стоимости оборудования. К сожалению, «мусорная» концессия далеко ушла, мы не смогли её проконтролировать.

– Даже, если чемпионат мира будет разделён между Новосибирском и Омском – ничего страшного, финал будет у нас, основные матчи будут у нас. Не использовать федеральные деньги нельзя, мы находимся не в самом лучшем виде по обеспечению спортивными сооружениями на душу населения на уровне страны. Новая ледовая арена будет украшением Новосибирска. Сейчас третий город России не имеет нормальной ледовой арены, тем более «хоккейный» Новосибирск – без этого просто нельзя. Вы видели наших болельщиков даже тогда, когда «Сибирь» проигрывала?

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года

– Мы должны ставить перед собой амбициозные цели. У депутатов было больше вопросов по разделам, их интересует сохранение сельских территорий, они ближе к земле. Стратегия будет обсуждаться на сессии 21 декабря, и нам бы хотелось, чтобы исполнительная власть ответила на вопрос – что получилось, а что не получилось из предыдущей стратегии. В большей степени это – проектная вещь, хотелось бы, чтобы она была более приближённой к реальности.

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