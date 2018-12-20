Владимир Путин ответил на вопрос про проект «Академгородок 2.0»

В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимир Путин ответил на вопрос, касающийся социальных проблем, которые могут возникнуть при реализации проекта «Академгородок 2.0».

Вопрос про Академгородок 2.0 задала на традиционной пресс-конференции президенту России Владимиру Путину корреспондентка новосибирского ГТРК.

Журналистка сказала об уникальности масштабного проекта и напомнила, что за технологической составляющей стоит и ряд задач не меньшего масштаба – это строительство дорог, детских садов, школ и жилья для тех, кто будет воплощать проект в жизнь. В связи с этим, она спросила, не разобьются ли научные амбиции о быт, и где будут жить ученые.

Путин ответил, что он понимает важность этой составляющей всего процесса, и федеральные власти с руководителем региона обязательно будут над этим работать. Первая задача федерального центра – выполнить свои обязательства, связанные с установками, которые дают Академгородку толчок к развитию и возможность заработать деньги на высоких технологиях. Если нужно будет дополнительно что-то сделать для решения социальных вопросов ученых, конечно, правительство будет стараться это делать. Владимир Путин также отметил, что в последнее время большими темпами увеличивается ипотека, рост кредитования составляет больше 20%, власти будут её поддерживать. И если есть острая потребность в помощи — федеральный центр готов все обсудить.

Напомним, проект «Академгородок 2.0» был показан президенту страны во время его визита в Новосибирск в феврале 2018 года.

По данным пресс-службы Кремля, в этом году в большой пресс-конференции президента РФ приняло участие рекордное количество журналистов. Заявки на аккредитацию подали более 1,7 тыс. представителей российских и зарубежных СМИ.

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