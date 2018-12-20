Депутаты городского совета Новосибирска в ходе заседания профильной комиссии 20 декабря одобрили изменения бюджета города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Кроме увеличения социальных статей расходов парламентарии прибавили средства на реконструкцию мэрии города и увеличение зарплат помощникам депутатов.

Мэрия Новосибирска внесла поправки к проекту бюджета города на 2019 год, принятому в первом чтении.

«В поправках ко второму чтению проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов запланировано увеличение расходов на выполнение обращений граждан в сумме 50 миллионов рублей ежегодно, то есть итоговая сумма составит 100 миллионов рублей, — пояснил в ходе заседания комиссии начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков. — На 2019 год предусмотрены дополнительные ассигнования на выполнения наказов избирателей в сумме 52,5 миллионов рублей. На 2019 год увеличены бюджетные ассигнования на выплаты компенсации перевозчикам за перевозку льготных категорий пассажиров в связи с повышением тарифов в сумме 15 миллионов рублей. Увеличены ассигнование на обследование пешеходных мостовых переходов в сумме 2 млн. рублей. На 2019 год и плановый период 2020-2021 годов запланировано увеличение ассигнований на строительство конечных остановочных пунктов в сумме 10 млн. рублей ежегодно».

Также в бюджете 2019 год предусмотрены дополнительные 10 миллионов рублей на строительство детских игровых площадок, 13 млн. рублей на ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан с 2019 по 2021 год, а также по 361 тысячи 111 рублей ежемесячно на все категории в общем.

В бюджете также заложено 2 миллиона рублей на снос незаконных нестационарных объектов на территории города. 15 миллионов рублей на ближайшие три года будет потрачено на ремонт защитных сооружений, приобретение оборудования и техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Увеличены ассигнования на проведение реставрационных работ фасада мэрии города в сумме 8 миллионов рублей – заявляет Александр Веселков. – Кроме того предусмотрены дополнительные ассигнования на увеличение оплаты труда помощников депутатов совета депутатов в размере 3,1 млн. рублей ежегодно».

Дополнительное финансирование, по словам Александра Веселкова, произведено за счёт уменьшения объема резервного фонда.

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