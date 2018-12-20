Открытое письмо ректора НГАСУ Юрия Сколубовича Андрею Травникову и Михаилу Обласову

Председателю Попечительского совета Новосибирского регионального отделения Российского военно-исторического общества
А. А. Травникову
Председателю Новосибирского регионального отделения Российского военно-исторического общества
М. В. Обласову
Благодарственное письмо
Хочу от всего сердца выразить слова благодарности за проведенный 15 декабря 2018 года в Камерном зале филармонии города Новосибирска благотворительный концерт, организованный Отделением Российского военно-исторического общества в Новосибирской области для учителей и врачей. Благодаря вашим усилиям более 400 человек бесплатно смогли послушать замечательное выступление Евгения Кунгурова — оперного баритона и солиста Образцово-показательного оркестра Росгвардии, который специально для этого прилетел в Новосибирск.
Ваше благое дело и добрые сердца, а также те эмоции, которые мы пережили во время этого мероприятия, придали силы и оптимизма всем без исключения.
Отдельное спасибо Евгению Кунгурову за его отзывчивость, прекрасный голос и подобранный репертуар — вы создали незабываемую атмосферу праздника, тронули нас до глубины души.
В преддверии Нового года желаю Вам и всем жителям Новосибирской области здоровья, счастья и успехов! Пусть Ваши силы и энергия только прирастают, а полезные обществу идеи реализуются!
Ректор Новосибирского государственного
архитектурно-строительного университета
Ю. Л. Сколубович