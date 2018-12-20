Открытое письмо ректора НГАСУ Юрия Сколубовича Андрею Травникову и Михаилу Обласову

 

Председателю Попечительского совета Новосибирского регионального отделения Российского военно-исторического общества
А. А. Травникову

Председателю Новосибирского регионального отделения Российского военно-исторического общества
М. В. Обласову

 

Благодарственное письмо

Хочу от всего сердца выразить слова благодарности за проведенный 15 декабря 2018 года в Камерном зале филармонии города Новосибирска благотворительный концерт, организованный Отделением Российского военно-исторического общества в Новосибирской области для учителей и врачей.  Благодаря вашим усилиям более 400 человек бесплатно смогли послушать замечательное выступление Евгения Кунгурова — оперного баритона и солиста Образцово-показательного оркестра Росгвардии, который специально для этого прилетел в Новосибирск.

Ваше благое дело и добрые сердца, а также те эмоции, которые мы пережили во время этого мероприятия, придали силы и оптимизма всем без исключения.

Отдельное спасибо Евгению Кунгурову за его отзывчивость, прекрасный голос и подобранный репертуар — вы создали незабываемую атмосферу праздника, тронули нас до глубины души.

В преддверии Нового года желаю Вам и всем жителям Новосибирской области здоровья, счастья и успехов! Пусть Ваши силы и энергия только прирастают, а полезные обществу идеи реализуются!

Ректор Новосибирского государственного
архитектурно-строительного университета
Ю. Л. Сколубович

 

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