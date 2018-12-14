Завод по изготовлению взрывчатки может появиться в Хакасии

С предложением о строительстве завода в минэкономразвития Хакасии обратились представители компании, которая работает на рынке буровзрывных работ.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в министерство экономического развития республики поступило предложение от компании о строительстве завода по изготовлению взрывчатки. Сами инвесторы работают на рынке буровзрывных работ в таких областях, как строительство и горнодобывающая промышленность. Сумма, которую представители компании хотят вложить в регион, составит 100 млн. рублей.

Как рассказали в организации, их фирма занимается производством для угледобывающей отрасли взрывчатых веществ. По их мнению, инвестировать деньги в такой масштабный проект будет выгодно, потому что до сих пор в таком угольном регионе как Хакасия, подобного производства не было.

Приступить к строительству завода инвесторы планируют следующим летом. На реализацию проекта потребуется несколько месяцев.

По словам руководителя департамента промышленной политики минэкономразвития Хакасии Николая Евдокимова, проект несомненно интересен для республики. Ведь это не только дополнительные инвестиции в регион, но и создание новых рабочих мест, а также стабильные налоговые отчисления в республиканский бюджет.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что ПАО «МРСК Сибири» направило в ФСБ России обращение по поводу ситуации с оплатой электроэнергии в Хакасии. Кроме того, подобные обращения направили в МВД и прокуратуру республики.

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