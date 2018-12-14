Собственник ТРЦ «Зимняя вишня» обязан заплатить предпринимателю более 100 млн. рублей

Арбитражный суд Томской области удовлетворил иск ИП Николая Бабкина о взыскании 101,7 млн. рублей с основного собственника кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» — «Кемеровского кондитерского комбината».

Согласно материалам арбитражного суда, Николай Бабкин требовал с кондитерского комбината 100 млн. рублей основного долга, 1,5 млн. процентов и 200 тыс. рублей за расходы по уплате госпошлины. Общая сумма составила 101,7 млн. рублей. Арбитражный суд удовлетворил данный иск полностью.

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», кемеровское предприятие подконтрольно кондитерскому холдингу «КДВ Групп». В то же время сам истец является гендиректором одной из структур группы КДВ – «Томь-ЛТД». Фирма занимается производством полиграфической продукции, изделий из бумаги и картона.

По словам координатора Общественного центра помощи пострадавшим на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Дмитрия Малинина, которого цитируют региональные СМИ, предполагается, что иск Николая Бабкина может быть связан с попыткой начать контролируемое банкротство кемеровского кондитерского комбината. А для этого «нужна «дружественная» кредиторская задолженность».

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате возгорания погибли 60 человек, 37 из них — дети. Во время следствия выяснилось, что крупный торговый центр работал в самом центре Кемерова без официального разрешения на ввод в эксплуатацию. Более того, по распоряжению областной прокуратуры, там не проводились проверки.

После этого, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев принял решение оставить свой пост, который занимал с 1 июля 1997 года.

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