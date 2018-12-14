Муниципалитет готов отдать в концессию спортивный центр и две бани

Инвестиционный совет мэрии Новосибирска утвердил два проекта, которые планируют сдать в концессию. Это две городские бани и спортивный центр.

Как заявил в своём инвестиционном послании мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в городе на данный момент реализуется 16 концессионных соглашений и 5 инвестиционных договоров на общую сумму более 2,3 млрд. рублей. В 2019 году в приоритете планируют сохранить сферы спорта, транспорта, культуры и социальных объектов. Будет продолжена практика привлечения частных партнёров к развитию городских бань, реконструкции муниципальных помещений для занятий спортом, а также прорабатываются условия проектов по обустройству зон отдыха.

Специалисты мэрии подготовили два проекта, которые поддержал инвестиционный совет города. Теперь, по словам начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики Максима Леоненко, можно объявлять конкурсные процедуры по этим проектам и определять концессионеров для заключения соглашений.

Сегодня муниципальные бани Новосибирска находятся на балансе МБУ «Сибирячка». Это учреждение своими силами проводит косметический ремонт зданий и помещений, но для капитального ремонта и реконструкции финансовых средств городского бюджета недостаточно. В связи с этим, подчеркнул начальник управления потребительского рынка Виталий Витухин, и ведётся работа по передаче в концессию части муниципальных бань.

В мэрии сформированы требования к потенциальным концессионерам, которые готовы заключить соглашения. Так, по договору отдаются две бани в одном лоте, где одна — привлекательна для инвестора, другая – не востребована. Концессионер после реконструкции бани обязан предоставлять услуги населению по льготному тарифу не менее четырёх дней в неделю, кроме того, запрещена смена вида деятельности.

Именно на таких условиях по результатам конкурса будут отданы в концессию баня № 1 на ул. Клубная, 37 в Ленинском районе и баня № 9 на ул. Переездная, 63 в Заельцовском районе. Срок соглашения – 26 лет, срок реконструкции – не менее трёх лет, объём инвестиций – 58 млн. рублей.

Кроме того, к концессии под спортивный объект готовы нежилые помещения, расположенные в многоквартирном доме на ул. Котовского, 20. Здесь предусматривается сумма вложений 60 млн. рублей, из которых 41 млн. пойдет на реконструкцию помещений, а 19 млн. – на материально-техническое оснащение объекта. Срок соглашения – 30 лет.

Конкурс по обоим проектам будет объявлен в течение месяца.

Напомним, не так давно «Континент Сибирь» писал, что власти Новосибирской области обратились в суд, чтобы скорректировать условия концессионного договора по строительству мусороперерабатывающих заводов.

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