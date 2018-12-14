В 2018 году органами прокуратуры выявлено более 16 тыс. нарушений трудовых и жилищных прав граждан

В 2018 году прокуроры выявили более 16 тыс. нарушений трудовых и жилищных прав граждан и приняли меры к их восстановлению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области (НСО). Согласно ее данным, только после вмешательства прокуроров погашено более полумиллиарда рублей долгов по заработной плате.

Помимо надзорных полномочий, прокуроры активно проводят работу по правовому просвещению населения, разъясняя в учебных аудиториях и трудовых коллективах основные положения Конституции, порядок их применения и защиты.

Также в прокуратуре отмечают, что описание и порядок использования всех государственных символов установлены федеральными конституционными законами, которые определяют перечень случаев, когда и где эти символы используются.

К примеру, при официальном исполнении Гимна присутствующие выслушивают его стоя, мужчины — без головных уборов. Искажение и произвольное применение этих символов, надругательство над ними недопустимо и влечет установленную законом ответственность, напоминают в прокуратуре НСО.

По материалам пресс-службы прокуратуры НСО

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