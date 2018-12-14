Сбербанк обеспечил возможность бесконтактной оплаты со смартфона

Сбербанк запустил в 42 городах России, в том числе и Новосибирске, проект по использованию нового приложения для мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона «Плати-QR».

По информации пресс-службы банка, Сбербанк обеспечил в 42 городах России возможность мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона «Плати-QR». В список вошли также Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Томск и Барнаул. Задача проекта — обеспечение удобной для использования новой технологии оплаты с помощью QR-кодов для клиентов физлиц и дешевого инструмента приема оплаты для малого бизнеса. Бесконтактная оплата со смартфона доступна без NFC, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка, руководителя блока «Розничный бизнес» Светланы Кирсановой, многие владельцы банковских карт с удовольствием переключились на бесконтактную оплату по технологии NFC с помощью смартфона, который полностью заменил им кошелек. Банк стремится не только соответствовать интересам самых современных клиентов, но и помочь в этом малому бизнесу, предоставляя новейшие безопасные и экономичные решения, такие как сервис «Плати-QR».

Как уточнили в пресс-службе Сбербанка, с QR-кода информация считывается мгновенно, а ошибка при вводе данных полностью исключена. Для оплаты достаточно будет открыть приложение и считать индивидуальный QR-код продавца со специального стикера. Для этого его нужно будет разместить на видном для клиентов месте. Оплата производится с банковской карты, которую пользователь привязал в приложении. Там же можно добавить и несколько банковских карт любых банков.

Использование приложения упростит процесс покупок для владельцев банковских карт и позволит малым и индивидуальным предпринимателям, не использующим торговый эквайринг, увеличить клиентопоток без дополнительных затрат на установку оборудования.

Кроме того, сервис отвечает всем стандартным требованиям безопасности. В частности, все данные хранятся не на смартфоне, а на защищенном сервере. Идентификация пользователя происходит по отпечатку пальца и биометрике лица или коду. Даже при утере смартфона владелец может быть уверен в том, что данные о его банковских картах никто получить не сможет.

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