Региональный оператор обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) готовится приступить к выполнению своих обязанностей с 1 января 2019 года. Правительство Новосибирской области пытается организовать работу всех заинтересованных лиц. В какой степени это удалось — в материале «Континента Сибирь».

С 1 января региональный оператор по обработке ТБО должен приступить к своим обязанностям: осуществлять контроль сбора, транспортировки, хранения и утилизации твердых коммунальных отходов. Ранее эксперты и участники сферы ЖКХ говорили об опасности ситуации, в которой оказались жители Новосибирской области из-за даты, на которую было назначено начало деятельности регионального оператора по новой территориальной схеме.

Эксперты считали, что региональный оператор — компания «Экология Новосибирск» — не успеет организовать работу всех сторон, которые участвуют в процессе обращения с твердыми бытовыми отходами. Связано это было с тем, что в середине осени суд признал незаконным 7-й раздел территориальной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами. В этом разделе фигурировали объемы накопления твердых бытовых отходов на территории Новосибирской области. На основании объемов высчитывается тариф на оказание услуг регионального оператора.

Эта часть схемы была признана недействительной, так как для вычисления объемов были использованы устаревшие данные. Правительство Новосибирской области не могло внести изменения в документ, так как для подобных действий отсутствовала нормативная база на федеральном уровне.

Около месяца назад необходимые документы появились, и 10 декабря, после публичных слушаний измененный 7-й раздел был добавлен в территориальную схему. Тарифы для жителей НСО установит областной департамент по тарифам 18 декабря.

В то же время от самого регионального оператора требовалось, чтобы к 1 января были заключены все договоры с транспортными организациями, полигонами и жителями-потребителями услуг.

В настоящий момент региональный оператор уже провел конкурс на право перевозки отходов и выделил 50% территории, на которой должен осуществлять свою деятельность. Остальные 50%, по словам директора компании «Экология Новосибирск» Ларисы Анисимовой, будут обслуживаться сторонними перевозчиками по договору. Также она подчеркнула, что заинтересована в том, чтобы на рынке остались все перевозчики.

«Региональный оператор провел все необходимые действия для того, чтобы перейти к реализации территориальной схемы и тех направлений, которые в ней заложены. На сегодня все транспортные компании определены, проведен тендер. Договоры с частью компаний уже заключены, часть договоров готовятся к заключению, вопросов особых это не вызывает. Просто идет планомерная работа, которая будет вовремя закончена. Идут работы по заключению договоров с объектами хранения и утилизации твердых коммунальных отходов, которые входят в территориальную схему и являются стратегически необходимыми, чтобы размещать отходы», — пояснил заместитель генерального директора компании «Экология Новосибирск» Михаил Мезенцев.

Как пояснил 12 декабря в ходе пресс-конференции вице-губернатор НСО Сергей Сёмка, процесс заключения договоров как с перевозчиками, так и с другими сторонами процесса идет в штатном режиме. За экологическую ситуацию в Новосибирской области ответственен не только региональный оператор, но и министерство ЖКХ и энергетики региона.

«Схема — это не просто логистические потоки, но и формирование определенной инфраструктуры, которая должна быть создана на территории Новосибирской области. Хочу обратить внимание на то, что региональная программа обращения с отходами как раз и предусматривает ряд мероприятий, которые направлены на реализацию схемы», — уточнил министр ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов.

По его словам, в бюджете Новосибирской области на следующие три года заложено по 200 миллионов рублей на создание необходимой инфраструктуры. Объект хранения отходов в Карасуке, который в скором времени будет достроен, входит в эту инфраструктуру. Также министерство ЖКХ Новосибирской области строит подобные объекты в районах, где достаточно сложно привлечь инвестора в эту сферу. В частности, речь идет о Багане, Кыштовке, Искитиме. Площадки временного накопления, которые также входят в территориальную схему обращения с ТБО, должно обеспечить министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Они нужны для решения логистических задач.

Министерство природных ресурсов и экологии региона ранее занималось вопросами несанкционированных свалок, но с 1 января порядок поменяется. «Несанкционированные свалки — это не только противоправные действия, но это еще и индикатор непорядочности в сфере обращения с отходами. Поэтому когда мы говорим о переходе на новую схему обращения с отходами, мы предполагаем в качестве одного из результатов решение проблем с многочисленными свалками, — заявляет заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко. — Мы понимаем, что с введением новой системы мы постепенно расстанемся с неблаговидным наследием предыдущих десятилетий».

С 1 января ликвидацией мест несанкционированных мест размещения отходов займётся региональный оператор. При обнаружении свалки владелец территории, на которой она расположена, должен будет ликвидировать ее в течение отведенного срока. Если это не произойдет, то региональный оператор самостоятельно должен будет вывести скопившиеся отходы, после чего в судебном порядке взыскать потраченные средства с владельца земли.

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирска займется рекультивацией уже имеющихся свалок. «Новосибирская область входит в проект «Чистая страна». С федеральными ведомствами нами согласовано шесть объектов: два из них в Новосибирске. Это Гусинобродский полигон и объекты, которые также находятся в черте населенных пунктов. Это город Татарск, Чаны, Барабинск и Каргат. Наше предложение поддержано не только в полном объеме, но выделено даже чуть больше средств. Мы заявляли сумму, необходимую для решения этой проблемы, в размере 926 миллионов рублей, а нам было согласовано чуть более одного миллиарда рублей», — заявил Юрий Марченко.

Насколько эффективным будет региональный оператор, можно будет увидеть уже первого января, так как выполнять свои обязанности он начнет в условиях тяжелее обычных. Традиционно январские праздники сопровождаются повышенным производством отходов и трудностями в транспортировке. Но, по словам регионального оператора, одной из главных проблем могут стать припаркованные автомобили, которые будут мешать проезду спецтехники к контейнерам. Одним из вариантов решения этой проблемы может стать активное использование эвакуатора.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.