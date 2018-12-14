О том, кому удалось укрепить позиции в сфере АПК Новосибирской области в текущих условиях и какие руководители хозяйств смогли внести наибольший вклад в развитие своих предприятий, — в материале «Континента Сибирь».

Среди критериев выбора «Компании года», по версии «КС», — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

«Компания года—2018»

Определяя «Компанию года», «Континент Сибирь» опросил представителей региональной власти и бизнеса. Собеседники издания могли оценить работу как крупных, так и средних предприятий, работающих в разных отраслях. Лидерами ожидаемо стали «тяжеловесы рынка»: КФХ «Русское поле», «Сибирская Нива», Племзавод «Ирмень», Птицефабрика «Октябрьская». Кроме того, эксперты отмечали и деятельность таких хозяйств, как «Ивановское» (Баганский район), «Вознесенское» (Баганский район), «Пламя» (Сузунский район), «Красносельское» (Чановский район). По мнению одного из опрошенных «КС» экспертов, это те хозяйства, которые, несмотря на «всеобщую моральную стагнацию», показывают, что можно развиваться и добиваться увеличения поголовья и выпуска продукции. Например, в «Ивановском» более 2 тыс. фуражных коров, предприятие реализует 35 тонн молока в сутки. Это высокий показатель, учитывая, что хозяйство находится на границе с Казахстаном, в сложных природно-климатических условиях. Директором «Ивановского» является Виктор Бамбух.

Учитывая тот факт, что среди критериев выбора «Компании года в АПК», по версии «Континента Сибирь», — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей, то победителем становится компания «Сибирская Нива». Напомним, что это предприятие анонсировало в текущем году строительство двух крупных животноводческих комплексов в Черепановском районе на 3,5 тыс. фуражных коров каждый, на землях, где ранее работало АПХ «Радуга».

«Персона года—2018»

Подводя итоги года в сфере АПК в прошлые годы, «Континент Сибирь» не выделял «Персону года» в отрасли, поскольку за ведущими событиями и решениями в секторе стоял не один человек. При этом, учитывая непростую экономическую ситуацию, представители бизнеса справедливо отмечают, что «хорошо работать не сложно, а сложно долго хорошо работать». Учитывая стабильность, высокие показатели племзавода «Ирмень» и роль личности в динамичном и устойчивом развитии предприятия, «Персоной года—2018» становится Юрий Бугаков. Добавим, что он руководит хозяйством с 1972 года. В настоящее время ЗАО «Племзавод «Ирмень» справедливо считается «лицом» аграрного бизнеса Новосибирской области.

Об итогах года в сфере АПК региона читайте в материале по ссылке.

«Компания года» в сфере АПК — «Сибирская Нива»

«Персона года» в сфере АПК — Юрий Бугаков

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