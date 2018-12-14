Как заканчивается 2018 год для новосибирских аграриев?

По мнению сибирских аграриев, 2018 год сложился для отрасли непростым, став для многих хозяйств настоящей проверкой на прочность. Однако оптимизма участникам рынка в конце года прибавили заметный рост стоимости мяса птицы, приятные цены на продовольственную пшеницу и приемлемые цены на молоко, которого, к слову, за текущий год Новосибирская область стала производить на порядок больше.

Начало 2018 года можно считать вполне благоприятным для новосибирского аграрного бизнеса временем. Однако массу разочарований селянам принесла весна из-за неблагоприятных погодных условий. Напомним, что посевная кампания в регионе оказалась под угрозой срыва, поскольку темпы сева на две трети отставали от показателей прошлых лет. 1 июня губернатор Новосибирской области дал поручение готовить документы на введение режима ЧС в АПК региона. При этом ложку меда в непростую экономику хозяйств добавили резко выросшие в апреле-мае цены на зерно урожая 2017 года. Более того, в течение летних месяцев переработчики указывали на дефицит пшеницы на рынке и стремились перекупить сырье, предложив наиболее выгодную цену.

Характеризуя особенности периода весенне-полевых работ, советник губернатора НСО по АПК Сергей Соколов отмечает, что из-за высокой влажности «сроки посевной сдвинулись до трех недель». «Аналогичная ситуация развивалась и с уборкой, август выдался дождливым. Сроки также сдвинулись, поэтому за урожай боролись практически в экстремальных условиях. Тем не менее, область собрала порядка 2,5 млн тонн зерновых, что для региона считается неплохим результатом», — отмечает Соколов.

Добавим, что некоторые опрошенные «Континентом Сибирь» собеседники полагают, что качественно провести весенне-полевые работы не позволила не только погода, но и недостаточность административного ресурса. Участники рынка сетуют: власти поздно начали реагировать. Негативным фактом для рынка зерна можно считать и значительную долю рефакции, объем которой составил 400 тысяч тонн. Кроме того, все эксперты в текущем году отмечают нехватку продовольственной пшеницы 3-го класса.

Вместе с тем Новосибирская область преуспела по заготовке кормов для животноводства. Неплохие результаты показало овощеводство. В конце года улучшилась ситуация в молочной отрасли. Напомним, что «Континент Сибирь» в начале года писал, что профицит, сложившийся на рынке сырого молока, обострил конкуренцию между производителями и привел к ощутимому снижению уровня цен. В течение последних двух месяцев производители реализуют молоко по «приятным ценам». «Весной молочная отрасль испытывала сложности, — признает Сергей Соколов. — Закупочная цена переработчиков казалась не слишком высокой и справедливой, на 1–2 рубля выше себестоимости. Не все могли с этим справиться, но отрасль растет и поголовье снизилось незначительно, в принципе, оно сохранено», — комментирует он.

Осень стала благоприятным периодом и для птицефабрик. Говоря о мясе птицы, эксперты обращают внимание на тот факт, что в последние месяцы цены на курицу резко пошли вверх. Новосибирский предприниматель Андрей Первойкин, возглавляющий ГК «Русские продукты», осуществляющую оптовые поставки мяса птицы, констатирует дефицит на рынке. «Цены на продукцию не росли в течение двух лет, а теперь резко пошли вверх. Мы сами не понимаем до конца, что происходит, но многие местные производители в настоящее время поставляют курицу в европейские регионы страны. Там не хватает мяса птицы, поэтому за такой продукт дают хорошие деньги», — характеризует новосибирский предприниматель сложившуюся ситуацию.

Вошли в историю

Среди наиболее заметных для отрасли событий, произошедших за 2018 год, можно выделить историю с банкротством одного из крупнейших агропромышленных холдингов региона — «Радуга», контролируемых известным петербургским бизнесменом Давидом Паникашвили. Кроме того, значимым событием для рынка стала смена собственников Новосибирского мелькомбината № 1. В начале весны ООО «Первый Мелькомбинат» вошло в состав ГК «Беляевская» новокузнецкого бизнесмена Сергея Беляева. Любопытно, что в ближайшее время собственника может сменить еще одно крупное предприятие, работающее на рынке зерна. Речь идет о Половинновском элеваторе. Собственники намерены реализовать актив вместе с прилегающими к нему хозяйствами. По данным источников «Континента Сибирь», возможность приобрести предприятие рассматривают не только новосибирские, но и алтайские бизнесмены.

Громкие старты и неожиданные паузы

Что касается крупных инвестиционных проектов, стоит отметить начало строительства завода по производству сыров компанией «ЭкоНива-АПК-холдинг» за 21 млрд рублей с НДС. Среди других значимых инвестиционных проектов, получивших развитие в текущем году, заметным стал запуск второй очереди тепличного комбината «Толмачевский» площадью 8,5 га. Строительство второй очереди велось с 2017 года и, как сообщается, в будущем позволит дополнительно производить 12 тысяч тонн свежих овощей в год. А вот реализация инвестпроекта АО «Кудряшовское» оказалась приостановленной. Напомним, что к возведению третьей очереди предприятия за 3,8 млрд рублей планировалось приступить во втором полугодии, однако из-за ошибки проектировщиков и изменения параметров проекта работы в настоящее время не начаты.

Внимания заслуживает и проект ООО «Толмачевское», который пока не получил широкую известность в СМИ. Отметим, что его реализует предприниматель из Кузбасса. ООО «Толмачевское» (Новосибирский район) намерено в 2019 году инвестировать 600 млн рублей в строительство молочной фермы, завода по переработке молока и возведение мясоперерабатывающего цеха. В планах компании — к следующему году довести численность дойного стада до 740 голов и получать 18–20 тонн молока в сутки. Продолжается реализация проекта птицефабрики по производству мяса утки «Улыбино». В декабре, вероятно, будет завезена первая партия маточного поголовья.

О том, кто стал «Компанией года» и «Персоной года» в сфере АПК — читайте в материале по ссылке.

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