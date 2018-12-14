Как заканчивается 2018 год для новосибирских аграриев?

 
Конец 2018 года стал благоприятным периодом для многих участников рынка АПК, добавив им оптимизма

По мнению сибирских аграриев, 2018 год сложился для отрасли непростым, став для многих хозяйств настоящей проверкой на прочность. Однако оптимизма участникам рынка в конце года прибавили заметный  рост стоимости мяса птицы, приятные цены на продовольственную пшеницу и приемлемые цены на молоко, которого, к слову, за текущий год Новосибирская область стала производить на порядок больше.

Начало 2018 года можно считать вполне благоприятным для новосибирского аграрного бизнеса временем. Однако массу разочарований селянам принесла весна из-за неблагоприятных погодных условий. Напомним, что посевная кампания в регионе оказалась под угрозой срыва, поскольку темпы сева на две трети отставали от показателей прошлых лет. 1 июня губернатор Новосибирской области дал поручение готовить документы на введение режима ЧС в АПК региона. При этом ложку меда в непростую экономику хозяйств добавили резко выросшие в апреле-мае цены на зерно урожая 2017 года. Более того, в течение летних месяцев переработчики указывали на дефицит пшеницы на рынке и стремились перекупить сырье, предложив наиболее выгодную цену.

Характеризуя особенности периода весенне-полевых работ, советник губернатора НСО по АПК Сергей Соколов отмечает, что  из-за высокой влажности «сроки посевной сдвинулись до трех недель». «Аналогичная ситуация развивалась и с уборкой, август выдался дождливым. Сроки также сдвинулись, поэтому за урожай боролись практически в экстремальных условиях. Тем не менее, область собрала порядка 2,5 млн тонн зерновых, что для региона считается неплохим результатом», — отмечает Соколов.

Добавим, что некоторые опрошенные «Континентом Сибирь» собеседники полагают, что качественно провести весенне-полевые работы  не позволила не только погода, но и недостаточность административного ресурса. Участники рынка сетуют: власти поздно начали реагировать. Негативным фактом для рынка зерна можно считать и значительную долю рефакции, объем которой составил 400 тысяч тонн. Кроме того, все эксперты в текущем году  отмечают нехватку продовольственной пшеницы 3-го класса.

Вместе с тем Новосибирская область преуспела по заготовке кормов для животноводства. Неплохие результаты показало овощеводство. В конце года улучшилась ситуация в молочной отрасли. Напомним, что «Континент Сибирь» в начале года писал, что профицит, сложившийся на рынке сырого молока, обострил конкуренцию между производителями и привел к ощутимому снижению уровня цен. В течение последних двух месяцев производители реализуют молоко по «приятным ценам». «Весной молочная отрасль испытывала сложности, — признает Сергей Соколов. — Закупочная цена переработчиков казалась не слишком высокой и справедливой, на 1–2 рубля выше себестоимости. Не все могли с этим справиться, но отрасль растет и поголовье снизилось незначительно, в принципе, оно сохранено», — комментирует он.

Осень стала благоприятным периодом и для птицефабрик. Говоря о мясе птицы, эксперты обращают внимание на тот факт, что в последние месяцы цены на курицу резко пошли вверх. Новосибирский предприниматель Андрей Первойкин, возглавляющий ГК «Русские продукты», осуществляющую оптовые поставки мяса птицы, констатирует дефицит на рынке. «Цены на продукцию не росли в течение двух лет, а теперь резко пошли вверх. Мы сами не понимаем до конца, что происходит, но многие местные производители в настоящее время поставляют курицу в европейские регионы страны. Там не хватает мяса птицы, поэтому за такой продукт дают хорошие деньги», — характеризует новосибирский предприниматель сложившуюся ситуацию.

Вошли в историю

Среди наиболее заметных для отрасли событий, произошедших за 2018 год, можно выделить историю с банкротством одного из крупнейших агропромышленных холдингов региона — «Радуга», контролируемых известным петербургским бизнесменом Давидом Паникашвили. Кроме того, значимым событием для рынка стала смена собственников Новосибирского мелькомбината № 1. В начале весны ООО «Первый Мелькомбинат» вошло в состав ГК «Беляевская» новокузнецкого бизнесмена Сергея Беляева.  Любопытно, что в ближайшее время собственника может сменить еще одно крупное предприятие, работающее на рынке зерна. Речь идет о Половинновском элеваторе. Собственники намерены реализовать актив вместе с прилегающими к нему хозяйствами. По данным источников «Континента Сибирь», возможность приобрести предприятие рассматривают не только новосибирские, но и алтайские бизнесмены.

Громкие старты и неожиданные паузы

Что касается крупных инвестиционных проектов, стоит отметить начало строительства завода по производству сыров компанией «ЭкоНива-АПК-холдинг» за 21 млрд рублей с НДС. Среди других значимых инвестиционных проектов, получивших развитие в текущем году, заметным стал запуск второй очереди тепличного комбината «Толмачевский» площадью 8,5 га. Строительство второй очереди велось с 2017 года и, как сообщается, в будущем позволит дополнительно производить 12 тысяч тонн свежих овощей в год. А вот реализация инвестпроекта АО «Кудряшовское» оказалась приостановленной. Напомним, что к возведению третьей очереди предприятия за 3,8 млрд рублей планировалось приступить во втором полугодии, однако из-за ошибки проектировщиков и изменения параметров проекта  работы в настоящее время не начаты.

Внимания заслуживает и проект ООО «Толмачевское», который пока не получил широкую известность в СМИ. Отметим, что его реализует предприниматель из Кузбасса. ООО «Толмачевское» (Новосибирский район)  намерено в 2019 году инвестировать 600 млн рублей в строительство молочной фермы, завода по переработке молока и возведение мясоперерабатывающего цеха. В планах компании — к следующему году довести численность дойного стада до 740 голов и получать 18–20 тонн молока в сутки. Продолжается реализация проекта птицефабрики по производству мяса утки «Улыбино». В декабре, вероятно, будет завезена первая партия маточного поголовья.

О том, кто стал «Компанией года» и «Персоной года» в сфере АПК — читайте в материале по ссылке

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