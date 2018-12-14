«Компания года/ Персона года — 2018». Строительство: уметь не только строить, но и правильно сносить

Самая главная проблема последних лет, которая обсуждается в той или иной мере среди застройщиков: где строить? Еще в середине нулевых предложение о том, что перед началом строительства нужно расселить дом и снести его, вызывало бурю эмоций у застройщиков. Сейчас к подобного рода условиям относятся весьма спокойно и даже охотно соглашаются на них, поскольку ветхие и аварийные дома стоят, как правило, на основных магистралях, где высок потенциальный покупательский спрос. Во многом именно готовность застройщиков осваивать такие территории определяет их возможность стать «Компанией года» по версии «КС».

Среди критериев выбора «Компании года», по версии «КС», — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

Городские власти вместе с застройщиками активно обсуждают будущее центральной части Новосибирска и находят понимание друг у друга. Одни говорят о том, что в первую очередь необходимо снести весь частный центр и аварийные дома. Другие уверены, что теоретически можно сносить и многоэтажки, если они наносят урон архитектурному облику города. Пока вопрос лишь в том, какие критерии будут лежать в основе и кто это будет определять.

В участии в программах по сносу ветхого и аварийного жилья замечены почти все крупнейшие застройщики и участники голосования «КС» по выбору «Компании года—2018».

«Компания года»

Компания Анатолия Павлова и его партнера Низами Андамова «Сибмонтажспецстрой» (СМСС) работает на строительном рынке Новосибирска порядка 15 лет. Построив не один десяток жилых домов и бизнес-центров, будучи генподрядчиком, компания, наконец, вышла в самостоятельное девелоперское плавание. По большому счету, в этом направлении «СМСС» проявила себя в полной мере именно в уходящем году, заявив о реализации сразу трех проектов в районе набережной Новосибирска. Продажи в двух комплексах — «Гранит» и «ApartRiver» — открыты в начале декабря 2018 года. Работая над реализацией своих проектов, компания также сотрудничает с рядом девелоперов, помогая им в реализации жилых и коммерческих комплексов в качестве генподрядчика. Так, «СМСС» участвовала в строительстве элитного жилого комплекса Montblanc, Технопарка новосибирского Академгородка, бизнес-центра «Якутия» и других заметных для Новосибирска объектов.

«СМСС» участвует в сносе аварийного и ветхого жилья, и, как сказал Анатолий Павлов, в ближайшие годы планирует заниматься этим вопросом более активно. Все это позволило стать «Компанией года—2018» в сфере строительства именно «Сибмонтажспецстрою».

«Персона года»

В уходящем году гендиректор и владелец компании «АСК», крупный омский застройщик Валерий Кокорин заявил о том, что готов взяться за реконструкцию новосибирской гостиницы «Турист» в районе площади Маркса. За этот недострой, который простоял еще с советских времен, никто из новосибирских застройщиков не брался, ссылаясь на сложные технические решения и большие финансовые вложения. Валерий Кокорин оценил общий объем вложений в проект в размере одного миллиарда рублей. По данным мэрии Новосибирска, на завершение объекта инвестор закладывает три года со сроком окупаемости в девять лет.

Главный вопрос, который задавали себе представители бизнеса: неужели ни у одного из новосибирских строителей не хватило компетенций для достройки «Туриста», и омская компания оказалась сильнее и опытнее? Или же омская компания просто оказалась смелее других и решила взяться за неподъемный проект?

Стоит отметить, что у Валерия Кокорина есть опыт в реализации долгостроев в Омске, поэтому к его заявлению о «Туристе» новосибирские власти отнеслись с доверием. Однако столь амбициозный проект вызвал серьезную ревность у омичей, которые полагают, что местные бизнесмены должны вкладывать свои средства, прежде всего, в развитие Омска. Сам Кокорин объяснил интерес к проекту в том числе и его сложностью. Помимо этого, Кокорин достаточно высоко оценил заинтересованность мэра Новосибирска Анатолия Локтя в проекте: «Что меня удивило? Я много прожил, многое видел, и в Омске лишь единственный раз был на заседании, когда власть рассматривала строительство не собственного объекта. Тогда губернатор Полежаев собрал большую группу руководителей, спрашивал, какие есть проблемы по строительству выставочного комплекса «Континент» (а мы его за свои деньги строили, потом уже передали области). Так вот, в Новосибирске мэр города сначала в своем кабинете собирал огромное совещание, как помочь нам достроить этот объект, а недавно со всей группой руководителей выезжал на место только для того, чтобы поспособствовать строительству объекта. От администрации Омска такого отношения я не видел никогда», — признался бизнесмен омским журналистам.

Напомним, в Новосибирске компания «АСК» занималась строительством дельфинария, гостиницы «Горский-сити» и других объектов. Сам Кокорин является депутатом заксобрания Омской области от партии «Единая Россия».

За готовность бизнесмена взяться за такой сложный проект в другом городе «КС» считает целесообразным назвать его «Персоной года» в сфере строительства в 2018 году.

Что говорит народный рейтинг?

Параллельно с выбором «Компании года» в сфере строительства «Континент Сибирь» запустил на сайте аналогичный по содержанию опрос, который оказался в центре внимания, причем зачастую у самих застройщиков. Лидерство в нем регулярно менялось. Тем не менее, по состоянию на 13 декабря, компания «Сибмонтажспецстрой» в итоге оказалась на втором месте, уступив своему давнему партнеру по ряду проектов — компании «СибирьИнвест». Валерий Кокорин же со своей «АСК», наоборот, оказался в самом низу рейтинга. Оно и понятно: к иногородним игрокам, приступившим к реализации таких амбициозных проектов, многие относятся с недоверием.

Какая из перечисленных ниже строительных компаний в Новосибирске достойна быть «Компанией года-2018»? «СибирьИнвест» (33%, голосов: 1 412)

«Сибмонтажспецстрой» (18%, голосов: 778)

«Расцветай» (16%, голосов: 689)

«Вира-Строй» (13%, голосов: 536)

Группа «Мета» (10%, голосов: 440)

«Дом-Строй» (4%, голосов: 169)

«Первый Строительный Фонд» (3%, голосов: 117)

«Сибакадемстрой» (1%, голосов: 61)

Другая компания (указать в комментариях) (1%, голосов: 43)

«АСК» (0%, голосов: 7)

«Новосибирск Строймастер» (0%, голосов: 2)

«Новосибирский квартал» (0%, голосов: 0) Всего голосов: 4 254 Всего проголосовавших: 4 254

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«Компания года» в сфере «Строительство» — «Сибмонтажспецстрой»

«Персона года» в сфере «Строительство» — Валерий Кокорин

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