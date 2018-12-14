В текущем году Новосибирская область заметно нарастила объемы производства молока. Во многом это произошло за счет увеличения поголовья в компании «Сибирская Нива». В интервью «Континенту Сибирь» региональный директор по Сибирскому региону «ЭкоНива-АПК Холдинг» СЕРГЕЙ ЛЯХОВ рассказал о том, как компании удается динамично развиваться, насколько скоро в регионе будет запущен один из крупнейших в России сырзаводов, а также оценил текущее положение дел на рынке.

— Сергей, с какими результатами «Сибирская Нива» подошла к концу 2018 года? Довольны ли вы ими?

— За 2018 год произошло увеличение поголовья КРС почти в два раза, в том числе фуражных коров до 8,5 тысяч. Это связано с реализацией инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса в с. Елбань на 6 тысяч голов КРС.

Увеличение производства молока за 2018 год составило почти 22,6 тысяч тонн и достигло 65 тысяч тонн. Кроме того, в 2018 году собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур — почти 50 тысяч тонн. Выручка за 2018 год, по нашим оценкам, составит более 2 млрд рублей. С точки зрения перспектив развития, мы делаем абсолютно логичные шаги, переключили внимание с создания и постоянного роста сырьевой базы на переработку молока.

— Ранее «Континент Сибирь» отмечал, что «Сибирская Нива» намерена реализовать масштабный инвестиционный проект в Черепановском районе Новосибирской области на месте предприятий агропромышленного холдинга «Радуга». Вы уже приступили к строительству двух животноводческих комплексов?

— Пока нет, планируем сделать это в ближайшие недели. Конечно, хотелось бы выйти на площадки до Нового года, но, возможно, получится только после праздников.

Тормозит стройку земельный вопрос. Дело в том, что участки земли, на которых мы будем строить два животноводческих комплекса на 3,5 тысяч голов каждый, находятся не только в аренде у Черепановского района. Есть небольшая территория, являющаяся собственностью АПХ «Радуга». Сейчас мы находимся на финальной стадии переговоров. Начнем реализацию после того, как к компании перейдет право собственности.

В пятницу, 14 декабря у нас будет трехсторонняя встреча с главой Черепановского района, а также с конкурсным управляющим «Радуги», который занимается реализацией активов холдинга. Будем рассматривать производственные помещения в Зимовье, Листвянке, Ярках, выбирать то, что нам может быть интересно для производственной деятельности.

— Расскажите подробнее о проекте в Черепановском районе Новосибирской области. Насколько нам известно, параметры комплексов менялись.

— Каждый комплекс будет рассчитан на 3,5 тысячи голов. Если говорить точнее, то на 3550 голов. В последнюю редакцию проекта мы добавили родильное отделение. Сроки строительства — 2019–2020 годы. Соответственно, выход на проектную мощность намечен на второй-третий квартал 2020 года. К этому моменту планируется запуск сырзавода.

— Какой объем производства молока получите в результате запуска новых комплексов?

— По приблизительным подсчетам каждый будет производить по 100 тонн молока в сутки.

— Как складывается ситуация с возведением крупного завода по производству сыров? Открыты ли кредитные линии?

— Мы продолжаем строить за счет собственных средств, уже заметно продвинулись в части прокладки инфраструктуры. Энергетики нам одобрили 1,5 МВт мощности. Приступаем в ближайшие дни к строительству ЛЭП из деревни Никонова до завода.

Уже идет установка колонн и обвязка металлоконструкциями основного производственного корпуса. В зимних условиях, понятно, все двигается не слишком быстро, но, тем не менее, работы ведутся.

На днях должен состояться кредитный комитет в Москве, на котором окончательно будет приниматься решение по авансированию этого проекта «Россельхозбанком». Объем инвестиций 18 млрд рублей без НДС, то есть, 21 млрд с НДС.

— Завод будет отдельной структурой в «ЭкоНиве-АПК Холдинг» или войдет в состав «Сибирской Нивы»?

— Уже сформирован отдельный холдинг «ЭкоНива-Продукты Питания». По моим данным, в 4-ом квартале 2020 года состоится запуск первой очереди предприятия.

— Какова предполагаемая география продаж?

— На регионы Сибири придется только 20–30%, около трети составит экспорт в Китай и другие страны Азии. Порядка 40–45% продукции будет поставляться в Центральную и Европейскую часть России, и еще 5% — в Европу.

— В текущем году сложилась непростая ценовая конъюнктура на молочном рынке. В начале года «Континент Сибирь» писал о снижении стоимости и профиците продукции. Сейчас ситуация стабилизировалась?

— Для нас такой «просадки», которую почувствовали многие сельхозтоваропроизводители, не было. По моим оценкам, по итогам девяти месяцев «Сибирская Нива», если сравнивать с 2017-м, потеряла в цене около семи процентов. Хотя стоит отметить, что в ноябре-декабре мы уже вышли на уровень выше конца прошлого года. Учитывая потери весной и в начале лета, закроем год с минусом порядка пяти процентов.

— На форуме «Технопром» вы впечатлили представителей правительства региона тем, что презентовали новые технологии, используемые в АПК. Расскажите о них подробнее.

— В животноводстве основные параметры, которых нам удалось добиться, это автоматизация процессов управления стадом. Мы полностью завершили эту работу. Все коровы у нас чипированы, соответственно, каждое действие с животным сразу путем обмена данными попадает в компьютерную программу управления стадом.

Таким образом, стадо находится под постоянным контролем.

Если говорить о растениеводстве, то мы идем по нескольким направлениям. Одно из важнейших — оснащение всей техники навигацией, топливными линейками для учета и контроля рабочего времени и расхода ГСМ. Еще одно перспективное направление состоит в том, что на тех полях, где можно более интенсивно работать, мы используем классическую или минимальную технологию, а там, где бонитет (показатель качества почвы) пониженный, переходим на No-Till (система нулевой обработки почвы), на прямой посев. Работаем над переходом в нашем хозяйстве к программе так называемого точного земледелия. Это дифференцированное внесение удобрений, защита растений.

— Сегодня представители регионального аграрного бизнеса активно обсуждают проблему, связанную с тем, что большие холдинги составляют жесткую конкуренцию средним и малым предприятиям, вытесняя их с рынка…

— По большому счету мощной, современной и структурированной переработки в области нет. Регион теряет огромную норму добавочной стоимости. Мы же сейчас хотим создать один из самых современных и модернизированных заводов не только за Уралом, но и в России в целом.

Мне непонятны нападки на «Сибирскую Ниву» по поводу перелома рынка. Да, мы понимаем, что оказываем уже достаточно серьезное давление на рынок, поэтому и хотим свое молоко забрать, переработать. Учитывая этот факт, мне непонятно, почему нам не дают тот минимальный уровень господдержки, которая заложена в законодательстве Новосибирской области.

Да, действительно, многие говорят, что крупные холдинги разрушают малые предприятия. Я неоднократно говорил, что технологии и форматы хозяйств, которые сейчас существуют в регионе, в ближайшие пять-семь лет станут не конкурентноспособны на мировом рынке. Если в Новосибирской области кто-то уйдет, то его объемы просто заместят продукцией из других областей. В Алтайском крае поголовье падает, аналогичным образом складывается ситуация в Кузбассе, Красноярском крае и в Омской области. Нужно менять принципы работы и создавать молочный бизнес, способный конкурировать с мировыми лидерами.

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