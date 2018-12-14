Рынок строящегося жилья в Новосибирске сегодня очень разнообразен. В условиях жесткой конкуренции каждый застройщик пытается найти свою нишу, как можно четче уловив ключевые тренды в строительстве и потребности покупателей. О том, как с этими задачами успешно справляется строительная компания «Новосибирский квартал», в интервью «Континенту Сибирь» рассказала заместитель генерального директора ЮЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА.

— Юлия, с какими итогами вы заканчиваете 2018 год, удалось ли достичь поставленных целей? Какие задачи вы ставите перед собой на 2019 год?

— Сегодня наша компания уверенно держит свои позиции на строительном рынке. В прошедшем году мы вышли на запланированные объемы сданного в эксплуатацию жилья, и с каждым годом собираемся наращивать объемы строительства. Именно в этом и заключается наша ключевая задача в следующем году. У компании есть задел для поставленных целей. В ближайшее время мы планируем начать разрабатывать более масштабные проекты, нежели охватывали ранее.

— Какое будущее, по вашему мнению, ожидает Краснообск с точки зрения перспектив его развития?

— Несомненно, поселок будет расширяться, и благодаря этому будет получать дополнительные субсидии от государства. А это означает, что начнется строительство новых школ, детских садов, поликлиник. Он уже заметно изменился, и, что особенно приятно, не без помощи нашей компании. Например, мы построили большое количество детских площадок, игровых зон, баскетбольных, волейбольных площадок, хоккейных коробок. Это создает спортивную и здоровую среду. Продвижению спорта также серьезно способствовало возведение спортивного комплекса «Армада».

— В чем вы видите наиболее сильные стороны компании «Новосибирский квартал»?

— Сегодня среди застройщиков большая конкуренция. Мы заняли довольно выгодную позицию на геолокациях, где практически нет конкуренции. Мы не только держим высокий уровень качества внутренних коммуникаций и привлекательности инфраструктуры, но также берем месторасположением. Строим там, куда многие застройщики еще не успели зайти с большими проектами.

— На ваш взгляд, нужно ли быть визионером на строительном рынке или достаточно качественно удовлетворять текущие потребности клиентов?

— Нельзя быть чем-то одним. Необходимо, изучая прошлое, вводить что-то новое, но при этом соблюдать традиции. И мы поддерживаем эту концепцию ведения бизнеса.

Все было выполнено по нормам, благодаря этому сейчас мы не встречаем неожиданностей. А ЖК «Фламинго» — уже новый проект, модернизированный. Для своих объектов мы используем две основные технологии: панельное строительство, которое началось в советское время, и классическую кирпичную трехслойную кладку с утеплителем. Но при этом мы также используем современные европейские технологии и придаем объектам современный облик.

При кирпичной кладке на выходе получаются теплые уютные дома, красивые снаружи. Утолщенное панельное домостроение с утеплителем тоже позволяет воздвигать теплые дома с улучшенными разнообразными планировками квартир, так как такая технология дает возможность объединять разные блок-секции и варьировать планировки. Эта основа, на которой мы уже много лет строим. Технология, выработанная годами, в ней отточены все нюансы. Мы не используем навесные фасады, штукатурки.

Мы всегда наблюдаем за эксплуатацией наших домов, и если появляются какие-то небольшие замечания, то учитываем их при дальнейшей работе. Важно понимать, что все эти технологии модернизированы под наш сибирский климат и грунты. Те виды строительства, которые используют в Европе или даже в европейской части России, не подходят для СФО. Есть определенные показатели, по которым наша компания строит, и под них меняется технология закладки фундамента и возведения самой коробки здания: от утепления, коммуникаций и до толщины стен.

— Расскажите об особенностях микрорайона «Фламинго», чем он так привлекателен?

— В первую очередь микрорайон выделяется своим необычным видом. Это малоэтажные уютные дома в европейском стиле, окруженные красивой большой территорией. А в качестве самого удивительного в этом жилом комплексе я бы выделила то, что сложилась атмосфера добрососедских отношений, очень вдумчивого и бережного подхода жильцов к использованию общего имущества. Придя в этот жилой комплекс, вы увидите идеальные газоны, абсолютную чистоту двора, и это несмотря на то, что в районе очень много семей с маленькими детьми. Так что ЖК «Фламинго» — это не просто микрорайон, это настоящая маленькая история, в которой живут счастливые люди. К концу этого года мы планируем сдать еще два дома, и в дальнейшем будем продолжать развивать этот большой участок.

— Сегодня покупатели жилья в Новосибирске стали искушеннее, и для них стало важно не только качество жилья, но и в формирование комфортной среды. Согласны ли вы с этим?

— Это действительно так. Сегодня жилье — не просто квадратные метры вашей квартиры, это уже жилая среда в целом. Однако застройщики не могут в одиночку отвечать за ее качественное формирование. Для развития среды требуются стандарты, которые должны разрабатываться государством. Образ жизни людей сегодня сильно изменился, их привычки и ритмы. Во многих микрорайонах жилая среда была сформирована давно. Когда в советское и постсоветское время создавались новые проекты, сложно было представить, что потребности горожан настолько сильно изменятся за несколько десятков лет. Поэтому на текущий момент старые микрорайоны уже не отвечают запросам современного общества. Они хуже адаптируются к новым реалиям: увеличение городского населения, рост количества транспорта, количества дорог и необходимых социальных объектов.

На своих объектах мы сегодня пытаемся опередить будущие потребности населения. Это выражается в увеличении объемов озеленения территории, наращивании площади детских игровых зон, в других стандартах освещения и, конечно, в увеличении количества парковочных мест. Такие изменения продиктованы современным ритмом жизни. Но это дополнительные затраты, которые берут на себя лишь те застройщики, которые заботятся о своих покупателях. Мы для себя решили быть именно такими.

— В Новосибирске довольно много остается частного сектора, в том числе в густонаселенных районах, недалеко от центра. Как вы думаете, будут ли застройщики разрабатывать эти территории?

— Пока не закончится свободная земля в городе, застройщики в последнюю очередь будут заходить в частный сектор. Очень сложно работать с муниципальными программами по расселению, так как люди очень тяжело уходят с привычного места.

— Сегодня строительный рынок переживает не самое простое время. Что может подтолкнуть развитие отрасли?

— Сейчас ситуация для строительных компаний весьма сложная. Это связано с уменьшением доходов населения, снижением уровня жизни людей. При этом цены на строительные материалы и на топливо продолжают расти, и нам приходится адаптироваться к новым условиям. Однако я считаю, что эти проблемы носят временный характер. Что может помочь строительным компаниям? В первую очередь отрасль подтолкнет развитие инфраструктуры в Новосибирской области. Региону необходимы новые транспортные развязки, мосты, школы и детские сады, спортивные комплексы. Все муниципальные проекты помогают и частному бизнесу. Для покупателя сегодня очень важны перспективы территории, на которой они будет жить.

— Согласны ли вы с тем, что в будущем застройщики станут конкурировать между собой не столько за счет самих объектов, но и за счет сервисов, предоставляемых жильцам?

— Я не считаю, что мы будем работать за услуги. Конкуренция будет происходить за счет уменьшения цены. На 2019 год прогнозируется подъем цен за квадратный метр жилья, поэтому в следующем году будут продавать те, кто поставит ниже цену. Однако сейчас люди смотрят не только на квартиру, но также уделяют большое внимание логистике, детским площадкам, муниципальным зданиям. Это уже играет одну из важных ролей при выборе квартиры.

— Что еще является сейчас приоритетным при выборе жилья? И отличаются ли предпочтения потребителей в Новосибирске от центрального региона?

— Потребитель сегодня достаточно требователен благодаря большому выбору, и старается за свои средства получиться максимум комфорта. В первую очередь покупатели обращают внимание на планировки. Людям нужны просторные квартиры с большой кухней, около 12 квадратных метров, просторные светлые комнаты, коридоры и лестничные клетки. Немалую роль играет внешний вид дома. Важны также прилегающие территории. Потребитель задается всегда одними и теми же вопросами.

Безопасна ли внутренняя территория? Какое там будет озеленение? Достаточно ли будет парковочных мест? Насколько современные будут детские площадки?

И разумеется, обращают внимание на историю застройщика. Помимо этого, очень важную роль играет наличие отделки под ключ. Многие хотят не тратить крупные суммы на ремонт и предпочитают после получения ключей сразу въехать в квартиры.

В столице ключевую роль при выборе жилья играет месторасположение, а качество и цена уходят на второй план. В Сибири люди все-таки выбирают более придирчиво и в первую очередь думают, насколько комфортно они будут жить в новом доме.

Пользуясь случаем, в преддверии Нового года и Рождества поздравляю всех наших жителей и будущих новоселов, сотрудников и коллег-застройщиков с наступающими праздниками! Пусть в следующем году в ваших домах царят уют и взаимопонимание, а в делах 2019 год принесет много успешных проектов и твердую уверенность в каждом новом дне. С Новым годом!

Микрорайон Краснообский

Застройщик ООО «Новосибирский квартал»

Проектная декларация на сайте: www.nsk-kvartal.ru

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тел.: (383) 286-19-04, 347-11-11

novosinirsk-nk@yandex.ru НСО, Новосибирский район, Р. п. Краснообск, мкр. 2, дом 204

тел.: (383) 209-10-13 Микрорайон «Фламинго»

Застройщик ООО «Жилищная инициатива»

Официальный представитель ООО «Новосибирский квартал»

Проектная декларация на сайте barnaul-gi.ru

Элитный (Новосибирский район), «Фламинго», 21

тел.: (383) 209-10-14

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