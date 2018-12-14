Председатель Cибирского банка Сбербанка Татьяна Галкина в числе почетных гостей приняла участие в состоявшейся 11 декабря в Новосибирске эстафете огня Всемирной зимней универсиады-2019.

Татьяна Галкина рассказала, что пробежать по улице Новосибирска с факелом было для нее волнующим опытом, потому что это событие уникально для России. Она была рада оказаться в таком месте вместе с другими участниками, которые достигли невероятных высот в спорте, с теми, кто работает врачом или педагогом.

Кроме того, Татьяна Галкина напомнила, что Сбербанк является партнером Всемирной зимней универсиады-2019. По ее словам, главная задача банка — создать комфортные условия для участников игр, а также для гостей и жителей Красноярска. В деревне универсиады будет работать офис Сбербанка, в местах игр установят многофункциональные банкоматы. Уже сегодня банк получил в оборот монеты, которые посвящены этому крупному событию, и выпускаются специальные дебетовые карты с символикой универсиады.

Известно, что банк участвовал в финансировании строительства основных спортивных объектов Всемирной зимней универсиады, комплекса общежитий и аэропорта. Всего на эти цели были открыты кредитные линии более чем на 20 млрд рублей.

Напомним, что, по данным пресс-службы правительства Новосибирской области, факел универсиады пронесли жители региона, подавшие ранее заявки в федеральной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и отобранные экспертной комиссией. Эти люди добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах. Протяженность маршрута эстафеты огня в Новосибирске составила почти 3 километра. Факел пронесли вдоль улиц, на которых располагаются высшие учебные заведения областного центра города. Всего участие в спортивном празднике приняли 10 500 человек. Из Новосибирска огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Томск, где 15 декабря пройдет следующий этап эстафеты.

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