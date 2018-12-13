Предновогодние премии получат лишь избранные сотрудники компаний Новосибирска

Портал по поиску работы Зарплата.ру в ходе опроса выяснил, что большинство сотрудников могут не рассчитывать на премии перед Новым годом. Лишь 12% работодателей сказали, что 13 зарплата в их компаниях выплачивается.

По данным пресс-службы портала, большинство работодателей Новосибирска рассказали, что в этом году сотрудники их компаний не получат 13 зарплату. А вот почти 70% горожан отметили, что премия в конце года способна замотивировать их на более усердную работу. Такие данные показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру. Специалистами было опрошено 1030 новосибирцев и 470 представителей местных компаний.

По словам 12% работодателей Новосибирска, 13 зарплата в их компаниях выплачивается каждый год. 28% респондентов признались, что премии бывают только в успешные для организации годы. А 60% представителей компаний отметили, что у них никогда не выплачиваются денежные поощрения по итогам года.

При этом 65% опрошенных работодателей рассказали, что в этом году их сотрудники не увидят 13 зарплату. 18% пообещали, что премия будет выплачена, но не всем работникам. И только 17% респондентов отметили, что в их компаниях предновогодние премии получат все.

Среди тех представителей компаний, которые пообещал выплатить премии, треть респондентов отметили, что суммы будут чисто символическими – до 5 тыс. рублей. 27% работодателей готовы выплатить сотрудникам от 5 до 10 тыс. рублей, 18% — от 10 до 20 тыс. рублей, а 14% — больше 20 тыс. рублей. 11% опрошенных рассказали, что премии в их компаниях будут размером с ежемесячную зарплату каждого сотрудника.

По словам руководителя отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру Ивана Чиркова, зачастую практика премирования применяется работодателями в качестве мотивации за сверхдостижения в течение всего года, например, каждый квартал. Однако некоторые компании предпочитают не выплачивать регулярные премии, формируя тем самым запас бюджета на выплату 13 зарплаты. Такая форма премирования – самый простой способ замотивировать сотрудника на качественную работу в течение года.

На правах рекламы

12+

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.