Споры о том, кому принадлежит подстанция «Академическая – 2» в Новосибирске, столь необходимая для обеспечения электроэнергией жителей Академгородка, и когда же планируется ее запуск, вот уже около 10 лет не утихают между областными властями и СО РАН. Несмотря на то, что в 2017 году стороны конфликта заключили соглашение, по которому право собственности и возможность эксплуатации подстанции получила региональная власть, «Академическая – 2» все еще не запущена.

История вопроса

В 2007 году в Академгородке началось строительство объектов инфраструктуры новосибирского Технопарка. Проект требовал достаточно большое количество электроэнергии, поэтому все резервные мощности Академгородка были направлены на поддержание и развитие этого направления. Для того чтобы компенсировать энергозатраты Технопарка, было принято решение о строительстве дополнительной подстанции «Академическая – 2» («Новая Академическая»). Совместное решение о строительстве нового источника электроэнергии мощностью 63 МВт принималось в свое время мэрией Новосибирска, администрацией Новосибирской области и Сибирским отделением Российской академии наук. Сложность с подстанцией «Новая Академическая», которая была практически закончена к 2012 году, заключалась в том, что земельный участок (0,7 га), на котором она была построена, находился в федеральной собственности. Правительство Новосибирской области, вложившее значительные средства (327 млн. руб.) в ее строительство, потребовало передать этот участок региону. На тот момент для окончательного ввода объекта в эксплуатацию требовалось еще 120 млн. руб.

Руководство СО РАН отказалось отдать станцию областным властям, ученые заявили, что «Академическая – 2» была построена незаконно. Они обратились с иском в арбитражный суд. Дошло до того, что руководство СО РАН потребовало даже снести подстанцию. Тогда управление капитального строительства Новосибирской области направило встречный иск о взыскании 330 млн руб., израсходованных на строительство. Хотя суд отказал обоим заявителям, было понятно, что проблема не исчерпана: получалось так, что сотни миллионов рублей на постройку подстанции были потрачены впустую.

В конце июня 2017 года к вопросу подключились депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. Была создана специальная рабочая группа, которая подготовила алгоритм запуска подстанции, одним из пунктов которого была передача объекта вместе с землей в уставной капитал ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка», а затем в управление энергетики и водоснабжения СО РАН.

Проект решения был направлен в правительство региона, откуда через 1,5 месяца пришел отказ за подписью начальника департамента имущества и земельных отношений правительства Новосибирской области (ДИЗО) Романа Шилохвостова. Изучив протокол заседания рабочей группы, начальник ДИЗО ответил, что «завершение строительства и ввод подстанции в эксплуатацию невозможен без передачи земельного участка», ссылаясь при этом на протокол рабочего совещания при полпредстве. Также чиновник указал, что процедура передачи подстанции «в пользование конкретному лицу, без проведения конкурентных процедур» вызывает сомнение. В завершение Роман Шилохвостов отметил, что возможности введения подстанции в эксплуатацию препятствует «субъективное нежелание СО РАН» подписывать проект соглашения между правительством и «Сибирским территориальным управлением федерального агентства научных организаций» (СТУ ФАНО). Согласно этому проекту, энергообъект запрещается приватизировать и отчуждать из собственности региона.

В ответ депутаты предложили уволить Романа Шилохвостова, если он отказывается ввести в эксплуатацию подстанцию «Новая Академическая». По этому поводу также было направлено письмо на имя первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова. Однако решение начальника ДИЗО было поддержано правительством, и в очередной раз дело подстанции было отложено.

В сентябре 2017 года тогдашний губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что есть предпосылки для запуска «Академической – 2» в течение ближайшего месяца. Для этого он распорядился, чтобы в правительстве запланировали на следующий год порядка 100 млн. руб., необходимых на подведение кабеля к подстанции.

Затянувшееся подключение

Тем не менее в октябре подстанция так и не была запущена, и решение этой проблемы досталось новому главе региона (на тот момент в статусе врио) Андрею Травникову. Он провел с недавно назначенным к тому моменту председателем СО РАН Валентином Пармоном переговоры по этой теме, в результате которых было заключено соглашение о том, что необходимо передать землю под «Академической – 2» в региональную собственность.

7 ноября 2017 года в результате подписания трехстороннего соглашения между правительством Новосибирской области, ФАНО и СО РАН участок под подстанцией «Академическая – 2» был передан Новосибирской области. После этого представители СО РАН официально заявили, что основные разногласия по подстанции наконец разрешены, и «Новая Академическая» будет запущена в ближайшее время.

Первую половину 2018 года тема подключения подстанции «Академическая – 2» не затрагивалась ни на заседаниях правительства, ни в СО РАН, а на первый план в качестве инфоповода выдвинулся приезд президента Владимира Путина в Академгородок, одобрение им плана развития Новосибирского научного центра и строительства синхротрона.

3 мая Андрей Травников, рассказывая о планах реализации комплекса «Академгородок 2.0.», упомянул подстанцию «Академическая – 2». Стало понятно, что ее первоначальное назначение – компенсировать энергозатраты от деятельности Технопарка и обеспечить электричеством нижнюю зону Академгородка отошло на второй план. Ввод подстанции, как уточнил Андрей Травников, актуален для реализации научных проектов, в частности, строительства специализированного источника синхротронного излучения. Глава региона в очередной раз перенес сроки запуска подстанции, он сообщил, что строительство планируется завершить в начале 2019 года.

Следующие полгода в вопросе запуска станции вновь установилось затишье. В руководстве СО РАН вопрос о запуске станции более не поднимается, и решение этой проблемы считается прерогативой региональной власти. Так, годом ранее активно выступавший за сохранение подстанции под контролем Сибирского отделения экс-глава управления имущества и земельных ресурсов СО РАН Виктор Юрченко в разговоре с «Континентом Сибирь» сообщил, что ничего не знает о текущей ситуации с подстанцией. «Насколько я знаю, подстанция была переведена под контроль региональной власти, — сказал Виктор Юрченко, — поэтому любая информация, связанная с запуском станции, находится в распоряжении соответствующего ведомства. Лично мне о сроках ввода в эксплуатацию «Новой Академической» ничего не известно».

Схожую позицию занимает и управление Росимущества в Новосибирской области, которому ранее принадлежала земля под «Новой Академической». «По этому вопросу я не располагаю информацией, — отметил руководитель территориального управления Росимущества Олег Галлямов. – Мы давно перевели подстанцию в областную собственность для завершения строительства и отношения к ней не имеем».

В администрации Советского района Новосибирска, в президиуме СО РАН, в управлении энергетики и водоснабжения (ФГУП «УЭВ»), которое занимается обслуживанием подстанции, вопрос «Континента Сибирь» о том, на какой стадии находится запуск «Академической – 2» переадресовали департаменту имущества и земельных отношений Новосибирской области (ДИЗО).

Таким образом, можно констатировать, что либо непосредственные потребители услуг «Новой академической» и обслуживающие ее организации опасаются давать комментарии по столь резонансной теме, либо на сегодня все рычаги ввода подстанции «Академическая – 2» действительно находятся исключительно в руках региональной власти.

В областном ДИЗО заявили «Континенту Сибирь», что любая информация о судьбе подстанции «Академическая – 2» может быть получена только через официальный запрос в пресс-службу регионального правительства. После долгого ожидания «Континент Сибирь» получил ответ на свой запрос за подписью министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта. Вердикт неутешительный: запуск подстанции переносится еще на 3 года. «При формировании проекта бюджета Новосибирской области на 2019-2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на объект «Новая подстанция «Академическая». Первый этап, на 2019 год в объеме 2 400,0 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 118 086,4 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 110 244,5 тыс. рублей», — отметил Иван Шмидт.

Таким образом, сегодняшний вердикт правительства Новосибирской области таков: подстанцию «Новая Академическая» планируется ввести в эксплуатацию не в первой половине 2019 года, а только в 2021 году, правда нет никаких гарантий, что в течение этих трех лет планы регионального руководства по запуску подстанции останутся неизменными.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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