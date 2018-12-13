Андрей Травников не против провести МЧМ по хоккею вместе с Омском

Глава Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал инициативу по присоединению Омска к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе церемонии открытия I этапа Всероссийских соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий — Skimir» губернатор Андрей Травников прокомментировал информацию о том, что Омск хочет присоединиться к проведению МЧМ по хоккею.

По словам главы Новосибирской области, пока все ориентируются на официальную информацию о том, что все игры чемпионата пройдут в Новосибирске и, безусловно, город к этому будет полностью готов.

Также Андрей Травников подчеркнул, что если инициатива Омска продвигается в целях ускорения финансирования строительства новой ледовой арены в городе, и для этого есть какие-то шансы, то такую идею стоит поддержать. Сейчас омские болельщики остались без домашних игр, и пока даже нет информации, когда проблема будет решена. Причем команда «Авангард» единственная в КХЛ оказалась в такой ситуации. «Принцип «У соседа корова сдохла — значит у нас праздник» неприемлем для сибиряков. Если участие в чемпионате как-то сможет поспособствовать решению проблемы соседей — это здорово», — пояснил Травников.

Как отметил глава региона, в любом случае, в Новосибирске все планы по развитию спортивной, транспортной и другой инфраструктуры к молодежному чемпионату мира по хоккею будут реализованы.

Напомним, накануне в некоторых СМИ появилась информация, что в международную федерацию хоккея поступило письмо от Федерации хоккея России. В нем Владислав Третьяк обратился с просьбой провести молодёжный чемпионат мира 2023 года в двух городах — Новосибирске и Омске.

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