Банк «Авангард» предложил удобный способ оплаты налогов

ПАО АКБ «Авангард» предложил своим клиентам возможность оплатить налоги в интернет-банке. Такая услуга стала доступной в рамках взаимодействия банка с порталом ФНС.

Как сообщает пресс-служба банка, теперь клиенты ПАО АКБ «Авангард», получив информацию о начисленных налогах в личном кабинете налогоплательщика, могут сразу же оплатить их в интернет-банке.

Клиенту нужно войти в личный кабинет на сайте nalog.ru, выбрать способ оплаты через ПАО АКБ «Авангард», после чего произойдет переход в интернет-банк «Авангарда», где будет предложена уже заполненная форма оплаты начисленных налоговых платежей. Человеку останется только выбрать счет, с которого будет осуществлена оплата, и подтвердить платеж.

Процесс оплаты налогов для клиентов ПАО АКБ «Авангард» стал проще и безопаснее, поскольку происходит в закрытой зоне интернет-банка и не требует ввода реквизитов, а значит, исключается возможность ошибки. Вся информация об оплате сохраняется в интернет-банке.

Комиссия при оплате налоговых платежей в бюджет РФ через ПАО АКБ «Авангард» не взимается.

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