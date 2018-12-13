На рекультивацию свалок в Новосибирске планируют потратить более 1 млрд. рублей

Новосибирская область получит более 1 млрд. рублей из федерального бюджета на рекультивацию шести мусорных полигонов. Первый транш в 316 млн. рублей поступит в 2020 году.

Как сообщает ТАСС с ссылкой на замминистра природных ресурсов и экологии региона Юрия Марченко, Новосибирская область согласовала с федеральными ведомствами шесть объектов. Рекультивация полигонов, по подсчетам, обойдется в 1,07 млрд. рублей. Первый транш уже отражен в федеральном бюджете, его сумма составляет 316 млн. рублей. Поступит он уже в 2020 году. Это на год раньше, чем власти заявляли в проектах.

Юрий Марченко подчеркнул, что Новосибирская область вошла в федеральный проект «Чистая страна». Софинансирование из регионального бюджета составит 4%, то есть с 2020 года на решение проблемы рекультивации мусорных полигонов направят более 330 млн. рублей.

По информации ТАСС, в первую очередь планируется рекультивировать полигон ООО «НовосибВторРесурс» в поселке Пашино в Новосибирске, второй — Гусинобродский полигон. Обе свалки переполнены уже несколько лет.

Напомним, в июле 2016 года власти Новосибирской области заключили с компанией «Экология-Новосибирск» концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов сроком на 40 лет. Стоимость проектов оценили в 6,5 млрд. рублей. Через год группа «ВИС» купила 75% компании и стала представлять интересы концессионера.

Как ранее писал «Континент Сибирь», условия данной концессии были скорректированы рабочей группой, и власти хотят, чтобы именно на них был реализован договор. В связи с тем, что сторонам на данный момент не удалось договориться в досудебном порядке о внесении изменений или расторжении действующей редакции документа, дело пойдет в суд.

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