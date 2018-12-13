Кандидаты в члены правительства Хакасии согласованы Верховным Советом

Глава Хакасии Валентин Коновалов направил в Верховный Совет республики представление на согласование кандидатов на должности двух своих заместителей и министра финансов.

Как сообщает пресс-служба правительства Хакасии, рассмотрение претендентов на руководящие должности должно состоялось на IV сессии Верховного Совета.

На должность первого заместителя главы Хакасии согласован Андрей Асочаков. Юлия Исмагилова утверждена на пост постоянного представителя республики в Москве. Депутатский корпус поддержал также назначение Ирины Войновой министром финансов региона.

Кандидатов на должности депутатам Верховного Совета представил исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Богдан Павленко. Он отметил, что каждый из них имеет достаточный опыт работы по своему направлению, и предварительно одобрен в комитетах Верховного Совета республики.

Напомним, неделю назад в Верховный Совет республики главой Хакасии Валентином Коноваловым был направлен на согласование список кандидатов на государственные должности в региональном правительстве.

В соответствии с Конституцией и законодательством республики, глава Хакасии назначает своих заместителей, министра финансов и постоянных представителей республики за её пределами только при согласовании с депутатским корпусом.

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