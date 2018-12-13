Компания «Ситимобил», являющаяся вторым по величине агрегатором такси в Москве, намерена выйти в Новосибирск. Организация разместила вакансии о поиске водителей такси и грузовых автомобилей. Напомним, что одним из основных инвесторов «Ситимобила» является MAIL.RU Group Алишера Усманова.

Основателем «Ситимобиля» является бывший главный специалист управления инвестиционного анализа и прогнозирования в федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонам Арам Аракалян. Наиболее крупным инвесторами «Ситимобила», по данным «Ведомостей», являются бывший зампред «Газпром-медиа» Владимир Румянцев и MAIL.RU Group Алишера Усманова. По собственным данным «Ситимобила», по итогам года выручка компании впервые превысит 1 млрд руб. Доля компании в Москве оценивается в 16%.

Компания рассматривает для дальнейшего развития все города-миллионники России, а также города с населением от 500 000 человек. Вакансии по поиску сотрудников размещены в частности по Новосибирску.

Главным конкурентом «Ситимобила» является объединенный игрок Uber — Яндекс.Такси.

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