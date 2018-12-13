12 декабря на пресс-конференции директор новосибирского филиала «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Андрей Колмаков сообщил, что для оценки возможностей перехода Новосибирской области на «альтернативную котельную» в правительстве создана рабочая группа при заместителе губернатора Новосибирской области Сергее Сёмке.

Переход на новую модель ценообразования регулируемых тарифов ЖКХ возможен только при соответствующем решении руководителя муниципалитета и согласовании губернатора. По словам Андрея Колмакова, для рассмотрения возможности перехода теплосистемы региона на метод «альтернативной котельной» создано две рабочие группы: одна при заместителе губернатора Новосибирской области Сергее Сёмке, другая — при мэрии Новосибирска.

«Наша компания предлагает 20 млрд. рублей инвестиций в теплосети Новосибирска. И моя задача тут – обеспечить возможность взаимодействия СГК с властью, чтобы привлечь заявленные деньги. Но все предложения сводятся к одному – мы должны увидеть встречное движение в части возможности и гарантии возврата вложенных средств. На сегодня источник для этого только один – долгосрочное регулирование, инструментом для которого является законный способ, введенный в городе Рубцовске Алтайского края, – «альтернативная котельная». Это та перспектива, к которой мы движемся», — сообщил Андрей Колмаков.

Ранее в интервью «Континенту Сибирь» Андрей Колмаков указывал,что при переходе на метод «альтернативной котельной» предельный уровень цены на тепловую энергию устанавливает орган тарифного регулирования региона. Если предельный тариф существенно выше текущих цен, то либо расценки будут повышаться постепенно в течение 5 — 10 лет, либо к предельному уровню будет применен понижающий коэффициент, который зафиксирует цену на теплоэнергию ниже предельного. Итоговые цены для потребителей определяются по соглашению сторон не выше максимума. Теплоэнергию нельзя продавать дороже предельного уровня, но дешевле можно.

На сегодня известно, что СГК уже предложила свои инвестиционные проекты модернизации теплоснабжения, которые можно реализовать при переходе на «альтернативную котельную» в таких городах как: Абакан, Барнаул, Красноярск.

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