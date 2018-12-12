13 декабря в Кольцово состоится официальное открытие нового цеха компании АО «ВекторБиАльгам» по производству вакцины для профилактики гепатита А. Новые мощности позволят предприятию нарастить выпуск такой продукции в 1,5 раза – с 600 до 900 млн рублей в год.

Отметим, что новый цех начал работу еще в ноябре, однако завтра, 13 декабря, состоится официальная церемония открытия. Участие в ней примет губернатор Новосибирской области Андрей Травников и члены правительства региона. По данным «Континента Сибирь», площадку также посетят представители банка «Левобережный», который открыл кредитную линию АО «Вектор-БиАльгам» для реализации проекта.

Новые мощности позволят компании увеличить объем производства вакцины против гепатита А в 1,5 раза. Таким образом, он возрастет с 600 до 900 млн рублей в год.

Добавим, что компания «ВекторБиАльгам» также анонсировала реализацию проекта «Создание экспериментально-производственного центра бактериальных препаратов» в течение трех лет: с 2018 по 2021 годы.

В ходе реализации проекта будет налажено производство сухих и лекарственных препаратов – пробиотиков, БАДов и заквасок. Инвестиции составят более 371 млн рублей, будет создано 110 новых рабочих мест.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.