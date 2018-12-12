В рамках торжественного мероприятия, посвящённого 25-летию конституции РФ, губернатор Андрей Травников вручил награды заслуженным новосибирцам.

Государственные награды Российской Федерации, в рамках празднования 25-летия конституции РФ, глава области торжественно вручил представителям сферы науки, транспорта, государственного управления, общественной деятельности и сельского хозяйства. Так, за заслуги в развитии науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу орденом Александра Невского награжден научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН Анатолий Деревянко.

Также Андрей Травников отметил наградами Новосибирской области представителей промышленности, предпринимательского сообщества, строительства, спорта, образования, энергетики, экономики и права, общественных организаций региона, а также средств массовой информации. В числе награжденных новосибирцев издатель «Континента Сибирь» Вадим Кашафутдинов.

Как отметил губернатор, все отмеченные наградами достигли наивысших результатов в своей профессиональной — производственной, научной, общественной — деятельности. Они не только внесли огромный вклад в формирование экономической мощи, имиджа и авторитета Новосибирской области и Российской Федерации, но и стали примером для талантливой, потенциально успешной молодёжи, которая примет дела через несколько лет.

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