По 15 тыс. рублей к Новому году получат молодые педагоги Новосибирской области

Молодые учителя Новосибирской области получат дополнительную меру государственной поддержки. Она заключается в единовременной выплате, сумма которой составит 15 тыс. рублей.

По информации пресс-службы регионального правительства, соответствующее постановление подписал 11 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Согласно документу, молодые педагоги могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государства. Правительством Новосибирской области для улучшения кадрового обеспечения образовательных организаций в муниципальных образованиях региона введены новые социальные гарантии молодым учителям. Среди обязательных условий – они должны быть выпускниками Новосибирского государственного педагогического университета, которые обучались в вузе по договорам о целевом обучении и получали меры социальной поддержки за счет областного бюджета.

Таким образом, молодые специалисты, которые завершили обучение в вузе по очной форме и вышли на работу в соответствии с договорами о целевом обучении в организации-работодатели на срок не менее трех лет, получат единовременную денежную выплату в размере 15 тыс. рублей.

Новая выплата будет распространяться на молодых специалистов, вышедших на работу в организации по целевым договорам с 1 июля 2018 года.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что первый заместитель председателя ГД Александр Жуков рассказал, куда в 2019 году Новосибирская область направит 26,7 млрд. рублей межбюджетных трансфертов.

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