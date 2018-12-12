Новосибирский Сбербанк позитивно оценил развитие малого и среднего бизнеса города в 2018 году

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка Алексей Кузнецов открыли экономический форум «Инвестируй в Новосибирск», участие в котором приняли более 600 предпринимателей.

Форум «Инвестируй в Новосибирск» организован мэрией города при поддержке Сбербанка. «Исключительной задачей мы видим для себя создание инвестиционного климата. Этому есть много причин, самая главная – это экономическое развитие города. Новосибирск является не только формальным центром Сибирского федерального округа, но и неформальным лидером территории всего Зауралья. Это – ворота в Азию», — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем послании участникам форума.

Форум собрал на своих площадках представителей малого и среднего бизнеса. Заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Алексей Кузнецов отметил, что как малый, так и средний бизнес в Новосибирской области продолжает развиваться. «Об этом говорит и растущий спрос на заемное финансирование. На сегодняшний день доступность повышается, тем самым стимулируется спрос предпринимателей на инвестирование в развитие бизнеса. В общем объеме корпоративных кредитов, выданных малому бизнесу в Новосибирской области в 2018 году, доля инвестиционных кредитов составляет 50%». Ещё один важный показатель, как отметил Алексей Кузнецов – это количество открываемых счетов, в 2018 году только в Новосибирском отделении Сбербанка было открыто около15 тысяч расчётных счетов – в два раза больше, чем в прошлом году.

Анатолий Локоть также отметил, что муниципалитет заинтересован в развитии малого и среднего бизнеса, поскольку с 2019 года городской бюджет может получить 1,1 миллиард рублей от налогов, собранных по упрощённой схеме.

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