В некоторых СМИ появилась информация, что международная федерация хоккея получила от ФХР письмо с просьбой разрешить провести молодежный чемпионат мира 2023 года в двух городах — Новосибирске и Омске.

Как сообщило ТАСС с ссылкой на президента IIHF Рене Фазеля, в международную федерацию хоккея поступило письмо от Федерации хоккея России. В нем Владислав Третьяк обратился с просьбой провести молодёжный чемпионат мира 2023 года в двух городах — Новосибирске и Омске.

Со слов Рене Фазеля, стать вторым городом, принимающим у себя чемпионат, было пожелание самого Омска. Власти захотели участвовать в организации соревнований по хоккею, как это бывает в Канаде, где турнир проводят два города.

По мнению президента IIHF, провести турнир в двух городах вполне возможно, главное, чтобы не было нарушений регламента соревнований. Есть правила относительно логистики, расстояния между городами, если организаторы будут следовать этим условиям, то нет причин отказывать.

Стоит отметить, что в Омске есть проблемы с дворцом спорта. Из-за его неудовлетворительного технического состояния стадион не работает. А хоккейной команде «Авангард» на данный момент пришлось переместиться в Балашиху, где они играют домашние матчи КХЛ.

В пресс-службе правительства Омской области корреспонденту «Континент Сибирь» отказались комментировать ситуацию до принятия международной федерацией хоккея официального решения.

В пресс-службе ХК «Сибирь» корреспонденту «Континент Сибирь» также отказались что-либо говорить по поводу появившейся в сети информации.

В свою очередь, министр спорта Новосибирской области опроверг слухи о возможном проведении молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году в Омске. По словам Сергея Ахапова, он не хотел бы комментировать сообщения СМИ о том, что Омск рассматривался в качестве дополнительной площадки для проведения этих соревнований. Новосибирская область готовится к проведению турнира, все мероприятия идут согласно графику. По всем официальным документам, площадкой чемпионата является Новосибирск. Есть письмо Международной Федерации хоккея, где именно столица Сибири указана местом проведения соревнований, в международном календаре спортивных мероприятий также указан Новосибирск. Именно это говорил лично Рене Фазель, когда был в Новосибирске вместе с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком и давал старт подготовки молодежного Чемпионата 2023 года.

Напомним, не так давно в Новосибирской области создали оргкомитет по подготовке к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Постановление 26 ноября подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По данным пресс-службы правительства региона, точный состав комитета ещё не известен.

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