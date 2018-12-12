Потребительские кредиты наличными – весьма востребованный банковский продукт если не в плане объема средств, то, во всяком случае, в количестве сделок. Предложений на эту тему сегодня более чем достаточно: «Континент Сибирь» решил уточнить, на что нужно обратить внимание, чтобы не оказаться в кабальной яме, а спокойно и без нервов пользоваться заемными деньгами и не нагружать при этом семейный бюджет?

Представители бизнеса в разговоре с «Континентом Сибирь» отмечают, что несмотря на довольно жесткий контроль со стороны Банка России, многие кредитные учреждения, как ни странно, до сих пор умудряются «впаривать» клиенту совершенно невыгодные для него условия по некоторым видам кредитов. Просчитать абсолютно все возможные варианты вряд ли получится, особенно с учетом того, как бурно работает фантазия у иных кредиторов, но можно выделить некие общие моменты.

Первое, с чего надо начинать, по мнению аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, это внимательнейшим образом прочитать весь договор и все его приложения, даже если что-то написано в самом конце и мелкими буквами. «Да, клиент устает от длительного чтения. Но на это и расчет. Именно там и прячут чаще всего всевозможные каверзы. И для того, чтобы вас не обманули, постарайтесь подсчитать и обязательно заставьте представителя банка озвучить такой параметр, как полная стоимость кредита, – рассуждает аналитик. – Это, по сути, все те траты, в которые вам обойдутся заемные деньги. С учетом процентов по кредиту, комиссий за открытие и ведение счета, страховок, комиссий за всевозможные навязанные услуги и так далее.

Наиболее частые приманки, на которые ловят клиентов – это, конечно, цены: либо крайне низкие проценты по кредитам (многочисленные «обязательные» страховки и гарантии при этом выносятся за скобки), либо какие-то бонусы. «Убедитесь, что кредит, на первый взгляд очень выгодный, не включает в себя обременений в виде обязательной страховки, которая у некоторых банков может достигать от четверти до половины стоимости кредита, и которую с вас спишут сразу же, выдав в итоге лишь часть займа, при том, что проценты придется платить со всей суммы займа, – продолжает Алексей Коренев. – Узнайте, какие есть дополнительные комиссии за открытие и ведение счета, стоимость которых будет списана не по окончанию пользования кредитом, а сразу – как за уже оказанную услугу. И это несмотря на то, что окончанием срока оказания услуги является как раз дата окончания действия кредитного договора. Выясните, какие из перечисленных комиссий действительно необходимы и во что они обойдутся. Именно полная стоимость кредита покажет клиенту, сколько он на самом деле заплатит за пользование предоставленным ему займом, что в подавляющем большинстве случаев позволяет избежать казусов еще до того, как будет подписан кабальный договор».

«Для того, чтобы не попасть впросак, нужно заранее изучать условия кредитования, указанные на сайте банка, сравнивать их с условиями в других банках, – советует заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. – У кого-то, может быть, процентная ставка окажется ниже, чем у конкурентов, но зато есть другие условия, которые могут оказаться лично для вас неудобными или даже неприемлемыми. Например, у одних банков разрешается досрочное погашение кредита, у других не разрешается, у одних кредит можно гасить только равными долями, а у других таких жестких условий нет. Нужно заранее сравнить все условия и выбрать подходящий банк».

Комфортный уровень кредитной нагрузки в среднем составляет около трети дохода и рассчитывать условия кредита и полную его стоимость нужно, исходя из этого показателя. Естественно, в каждом случае все индивидуально и следует принимать во внимание не только доходы, но и траты, в том числе непредвиденные.

Многие банки сегодня предлагают конвергенцию своих услуг: чем шире объем сотрудничества, тем выгоднее становятся условия по каждой из них. К примеру, ПАО «Почта Банк» для тех, кто получает в нем зарплату (напомним, с 2014 года работник сам выбирает себе зарплатный банк) отмечает о готовности «срезать» от 1 до 3% по кредиту. А добросовестные и уверенные в своих силах плательщики обычно интересуются «Гарантированной ставкой», про которую «Континент Сибирь» уже писал не так давно. Речь идет о том, чтобы платить вовремя в течение не менее года, что дает возможность получать «лишние» проценты обратно.

Еще один способ «срезать» лишние проценты дают банки, которые умеют уменьшать свои издержки, из которых эти проценты складываются. Первый приходящий на ум вариант – это удаленное оформление, без визита в офис. Между прочим, Почта Банк стал одним из первых, кто подключил свой Интернет-банк к Единой биометрической системе и первым подключил мобильный банк.

Поощрение дисциплины «почтового» банка включает в себя не только кнут с пряником, но и своего рода спасательный круг, если вдруг в график платежей по кредиту попадет что-нибудь незапланированное. Важно, чтобы и у сотрудника, и у его работодателя было все в порядке с платежной дисциплиной. Почта Банк отмечает, что готов пойти навстречу заемщику в любых, в том числе и форс-мажорных ситуациях. Для этого разработаны два возможных варианта развития событий – изменение даты платежа, которая позволяет изменить дату ежемесячного платежа на более удобную, и по уменьшению платежа, которая снижает размер ежемесячного платежа, если кредитная нагрузка по каким-либо причинам повысилась, но, соответственно, увеличивает срок кредита. По данным банка обе эти функции подключаются бесплатно.

«Чтобы получить какие-либо бонусы от банка, нужно просто вовремя возвращать долг и платить проценты, то есть иметь хорошую кредитную историю, и тогда не только ваш банк, но и другие банки будут засыпать вас выгодными предложениями по кредитам, выбор только за вами», – резюмирует Наталья Мильчакова.

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