Новосибирское SMM-агентство Idea Nova попало в Топ-20 лучших агентств России

Ежегодно аналитическое агентство «Тэглайн» подводит итоги года и определяет лидеров российского рынка интерактивного маркетинга. 30 ноября 2018 года в Москве состоялась Церемония награждения высшей российской премии в digital-сфере Tagline Awards — 2018 и был оглашен рейтинг лучших SMM-агентств России.

Рекордные 1330 проектов, поданных на премию, оценивали в три тура. Первый тур определил шорт-лист на базе голосований владельцев, топ-менеджеров и арт-директоров российских digital-агентств и продакшенов. Жюри второго тура выставляло баллы в профильных номинациях. В третьем туре приглашенные международные эксперты определили финальный состав победителей.

По итогам премии SMM-агентство Idea Nova подало два проекта и дважды стало призером по направлению Social media — «серебро» в номинации «Лучшее управление комьюнити» за проект федерального бренда детской косметики «Мое Солнышко» и «бронза» за «Лучшую работу с обратной связью» проекта ТРЦ OZ МОЛЛ компании Optima Development. Примечательно, что в обеих номинациях не было присуждено «золото».

В числе номинантов «Лучшее управление комьюнити» выступали агентство Pichesky («бронза» за проект для 20 Century Fox), Yota («бронза»), Traffic Isobar («бронза» за SMM STIHL), Freud («серебро» за SMM-квест для Moroccanoil). В номинации «Лучшая работа с обратной связью» конкурентами Idea Nova были Resolution («бронза» за проект для Lada, «серебро» за проект для Nissan), Affect («бронза» за проект «Выручай Бузову») и Yota («серебро» за собственный проект).

В завершение церемонии был объявлен новый рейтинг «Лучшие SMM-агентства России» в 2018 году, по результатам которого Idea Nova поднялось на пять позиций вверх, заняв 20-е место и став единственным представителем Топ-20 с офисом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Idea Nova — новосибирское рекламное агентство, оказывающее услуги в сфере digital-маркетинга, SMM и разработки креативных рекламных кампаний.

www.ideanova.pro

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