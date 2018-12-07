17 млрд. рублей выделят на развитие медицины Алтайского края

По поручению главы Алтайского края Виктора Томенко приоритетной задачей для региона на ближайшие годы станет сохранение здоровья и жизни населения. На эти цели будет направлено порядка 17 млрд. рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава края Виктор Томенко обозначил в качестве главного направления деятельности — сохранение здоровья и жизни населения.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, региональной медицине в ближайшем будущем предстоит решить несколько важных задач. Среди первостепенных — совершенствование оказания онкологической помощи, развитие межрайонных медицинских центров и решение кадровых проблем.

Межрайонные медицинские центры, уверен министр, должны стать многопрофильными организациями с круглосуточным режимом работы всех отделений. В учреждениях установят современные томографы, УЗИ-аппараты экспертного класса, появится отделение скорой медицинской помощи и реанимационный центр с возможностью проведения телемедицинских консультаций с медорганизациями первого и третьего уровня. Также в центрах будут работать эндоскопическое и консультативно-диагностическое отделения, центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром. Благодаря этому пациент сможет получить медицинскую помощь широкого спектра, не выезжая в столицу Алтайского края.

Дмитрий Попов напомнил, что с 2019 года в регионе начнется реализация восьми федеральных проектов, каждый из которых предполагает выделение средств из федерального и областного бюджетов. Ожидаемая сумма финансирования превышает 17 млрд. рублей. На эти деньги в край будет закуплено дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, которое позволит значительно улучшить оказание медицинской помощи, своевременно диагностировать заболевания и проводить лечение.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко после принятия бюджета на 2019 год отметил, что политический климат в регионе меняется в сторону конструктивного взаимодействия правительства и заксобрания.

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