Свой первый шаг в атомный проект в конце ноября сделали около 350 школьников Новосибирской области. 28 ноября они приняли участие в интеллектуальной игре, посвященной атомной энергетике. Организатор этого состязания — Новосибирский завод химконцентратов — расценивает мероприятие не только как образовательный и профориентационный, но и как социальный проект.

Новосибирский завод химконцентратов провел интеллектуальную игру для школьников Новосибирской области «Первый шаг в атомный проект».

«Если говорить об идее, то это логичное продолжение программы, которую мы начали проводить вместе со школьниками Калининского района Новосибирска более 10 лет назад, — рассказывает главный инженер НЗХК Сергей Буймов. — Мы старались показать ребятам наше предприятие, как оно развивается, какие у нас есть производства. Постепенно эта идея оформилась в интеллектуально-экологическую игру».

Перед самой интеллектуальной игрой участники имели возможность побывать на экскурсии по заводу, познакомиться с производством и его историей, а также с профессиональными компетенциями ключевых специалистов.

По словам Сергея Буймова, идея проведения игры изначально была поддержана отделом образования Калининского района Новосибирска, и первые игры состоялись на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Электрон». Они проходили там два года подряд, а затем уже в 2010 году департамент образования и молодежной политики мэрии Новосибирска помог интеллектуальной игре выйти на общегородской уровень.

В этом году «Первый шаг в атомный проект» проводится уже в 11-й раз. И за эти годы она существенно изменилась.

Стоит отметить, что в самой первой игре участвовали только школьники Калининского района Новосибирска. По сути, речь шла о нескольких школах, которые находятся в непосредственной близости от НЗХК. Сейчас в нее вовлечены ученики школ Новосибирской области. В этом году участвовало 58 команд против 49 в прошлом году.

Чтобы добиться такого эффекта, после первой игры отдел образования администрации Калининского района города Новосибирска распространил о ней информацию. Победители были награждены, участники были поощрены за активность, были отмечены их учителя, и формат работы с детьми стал развиваться.

Информация об интеллектуальной игре попала на благодатную почву. Калининский район был всегда тесно связан с Новосибирским заводом химконцентратов. Более того, в школах района преобладает техническое и естественно-научное направление обучения.

В итоге работы калининской администрации и НЗХК за 10 лет игра увеличила свои масштабы. Из Калининского района «Первый шаг в атомный проект» вышел на городской уровень, а затем и на областной.

В прошедшей игре принимали участие ученики, которые приехали из отдаленных районов Новосибирской области.

«Вот уже в течение 11 лет мы проводим эту игру, в которой являемся организаторами и кураторами этого направления. Сегодня, если я не ошибаюсь, в этом празднике участвует около 60 команд, а количество школ с каждым годом растет и насчитывает несколько десятков. Сейчас уже 50 с лишним», — заявил Сергей Буймов.

Кроме того, важно подчеркнуть, что проект вышел на общероссийский уровень. Напомним, что НЗХК входит в Топливную компанию «ТВЭЛ», являющуюся структурой Госкорпорации «Росатом». Инициатива новосибирского предприятия понравилась руководству Топливного дивизиона, и ее стали реализовывать в каждом городе, где находятся предприятия «ТВЭЛ». Это Московская, Владимирская, Свердловская области, Красноярский край и Республика Удмуртия.

«ТВЭЛ» однозначно поддержал эту идею. Мы вручали победителям призы, ценные подарки, которые предоставила нам наша материнская компания. Вообще, эта игра действительно распространилась по всем городам, где расположены наши атомные предприятия, но к чести Новосибирска, она нигде не получила такого большого распространения, такого большого количества команд, такого большого количества заинтересованных детей, как в родном городе. Я вообще это связываю с особенностью Новосибирска», — рассказывает Сергей Буймов.

Благодаря информированию подрастающего поколения о возможностях работы на предприятии НЗХК завод может решать и свои кадровые вопросы.

О том, какие возможности открываются для участников интеллектуальной игры, рассказал Сергей Буймов. «Для того чтобы понять, что такое атомный проект, надо изучить историю, потому что у людей, которые ее не знают, нет будущего. Понимая, как развивался этот проект, понимая, какие люди этим занимались, зная, какие задачи они решали и для чего, человек делает осознанный выбор своей профессии. Все начинается со школы. Я надеюсь, что кто-то из этих ребят выберет себе эту работу, — отмечает Сергей Буймов. — Она очень интересная, увлекательная и приносит пользу нашей Родине и нам всем. Вообще, я давно не видел в одном месте такого количества нашего будущего».

Программа «Первый шаг в атомный проект» выполняет и свою рекрутинговую задачу. Два представителя команды победителей из школы № 151 Калининского района города Новосибирска — Иван Ишков и Ростислав Якунин — сказали, что рассматривают для себя в будущем работу на НЗХК.

Важно отметить и то, что завод сам несет затраты на организацию подобных игр, на аренду помещений, на призы. Само интеллектуальное состязание проходит в клубе «Отдых» в центре Новосибирска. А победители попадают в зону внимания НЗХК.

«Мы отслеживаем дальнейшую судьбу участников игр. Это такое двустороннее сотрудничество. Ребята, которые прошли состязание, впоследствии через наших специалистов, которые с ними контактируют, обращаются к нам и просто просят совета, в какие вузы поступить, на какие профессии. Ведь наше предприятие представляет широкий набор специальностей, — пояснил Сергей Буймов. — Есть специализированные вузы, которые готовят специалистов именно на производства, связанные с переработкой урана, изготовлением топливных элементов. Есть очень много обслуживающих производств: автоматика, механическая обработка. У нас в Новосибирске очень много вузов, которые готовят специалистов для нашего предприятия: конструкторов, проектировщиков, и мы подсказываем ребятам, куда пойти и какие специальности у нас будут востребованы».

В то же время у НЗХК нет практики целевого финансирования обучения. Даже для того, чтобы попасть в набор от предприятия, абитуриенту все равно надо сдать ЕГЭ на достойный балл. Но НЗХК предоставляет места для практики и оплачивает ее. Также, по словам Сергея Буймова, завод помогает с подготовкой дипломных проектов своим будущим специалистам, представляет методическую и научную базу. Также помощь предоставляется и молодым специалистам, которые устроились на работу.

«Когда они попадают к нам на предприятие, то мы закрепляем за ними наставников, следим за их профессиональным ростом. Так, на заводе на днях состоялась ежегодная научно-техническая конференция молодых специалистов, где ребята выступают со своими проектами. Мы оказываем молодежи и социальную поддержку, предоставляя им дополнительные бонусы. Например, у нас есть программы по ипотечному кредитованию — мы рассматриваем вопросы о погашении до 30% от размера кредита на покупку жилья нашим специалистам», — заявил Сергей Буймов.

В заключение стоит отметить, что «Первый шаг в атомный проект» — не единственная информационно-образовательная программа НЗХК. Завод участвует в проведении открытых дней «Росатома» в высших учебных заведениях, на которые приезжают HR-менеджеры компании. Там также набирают студентов на практику в НЗХК.

«Мы следим за нашим будущим и хотим, чтобы к нам пришли лучшие», — пояснил Сергей Буймов.

Для НЗХК программа «Первый шаг в атомный проект» — это еще и социально ответственная деятельность. Это вклад в образование Новосибирской области, организация досуговой деятельности для учеников, популяризация науки, атомной энергетики, исторический ликбез школьников в отношении отрасли и завода в частности.

«Я уже начал с того, что мы знакомим людей с тем, что такое вообще атомный проект. Мы как социально ответственная компания НЗХК, и как Топливная компания «ТВЭЛ», и как «Росатом», как жители этого города, не только считаем себя обязанными, но и делаем все, чтобы информировать Новосибирск и его жителей о том, какие экологические задачи мы решаем, как мы заботимся о будущем нашего города, чтобы он стал комфортным для проживания. И это одна из задач нашей компании», — резюмировал главный инженер НЗХК.

Прямая речь. Мнение эксперта

О причинах такого успеха интеллектуальной игры об атомной энергетике рассказывает бывший начальник отдела образования администрации Калининского района (заслуженный учитель Российской Федерации) Людмила Шаповалова. Во время ее руководства отделом образования НЗХК выступил с этой инициативой.

«К этой игре очень большой интерес, потому что, во-первых, мы создали прекрасную программу профориентации, и во-вторых, она мотивирует изучать предметы естественно-научного цикла, такие как физика и химия. Можно сказать, что так звезды сошлись: у нас в районе естественно-научный профиль изучается на очень серьезном уровне. В районе есть три лицея технической направленности, которые очень активно принимают участие в проекте. Есть гимназия, лицеи и школы с углубленным изучением естественно-научных предметов. Поэтому интерес школы в этом случае совпал с интересом завода. Сейчас есть образовательные учреждения, которые выставляют на игру по две команды. Заинтересовалось среднее звено школьников — седьмые классы наряду со старшими начинают принимать активное участие. Я считаю, что это очень удачная форма работы, которая развивается, вызывает интерес к себе и привлекает больше и больше участников.

Это очень хороший вариант профориентации. Форма работы, когда ученики не просто слышат, а имеют возможность воочию увидеть весь процесс производства, посетить музеи, познакомиться с историей завода, — эффективна. НХЗК всегда был, и остается для нашего района базовым предприятием, и мы, конечно, с удовольствием откликнулись на предложение завода.

Ребята Калининского района Новосибирска в большинстве своем выбирают технические специальности и естественно-научные направления, — объясняет Людмила Шаповалова. — Я знаю, что в школах и лицеях с техническим направлением около 90% выпускников предпочитают технические профили и естественно-научные направления, поскольку такова специфика школ. Сотрудничество с НЗХК способствует ориентации на подобные профессии. Ребята очень активно занимаются этим вопросом, книги читают. Они ведь и в музее завода бывают, и производство изучают, и историю НЗХК знают. Специфика Калининского района Новосибирска такова, что до половины семей имели отношение именно к этому заводу — дедушки, бабушки были связаны с НЗХК. Интерес к этим профессиям достаточно велик. Традиции срабатывают.

Завод нуждается в молодых сотрудниках, и у предприятия был интерес в том, чтобы по необходимым специальностям приходили ребята», — рассказывает Людмила Шаповалова.

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