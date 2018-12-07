За последние десятилетия 3D-технологии (аддитивные технологии) проникли во все сферы жизни общества. Сегодня благодаря 3D-печати в строительстве, технике, медицине возможно создание современных высокоточных механизмов и инструментов. Одним из первопроходцев внедрения этой технологии можно считать новосибирскую компанию Logeeks. Сегодня Logeeks — один из самых успешных отечественных производителей 3D-продукции, хотя 10 лет назад это была небольшая площадка по металлообработке. О том, как компании удалось достигнуть столь заметных результатов, — в материале «Континента Сибирь».

Действующая команда Logeeks сформировалась в компании «Унискан», которая уже более 20 лет занимается производством различных промышленных изделий с применением инновационных методов. Компания ставила себе задачу получить обычный продукт, однако таким способом, как еще не делал никто. Девиз компании «Унискан» — «Мы верим в то, что команда инженеров может изменить мир». Среди людей, которые готовы были реализовать эту глобальную задачу, оказался будущий директор компании Logeeks, тогда еще молодой инженер Игорь Красовский.

«Я пришел работать в «Унискан» в 2002 году, — рассказал «Континенту Сибирь» Игорь Красовский. — На тот момент инновационное производство механики, которым занималась компания, не имело аналогов за Уралом. Мне повезло с руководителями — Андреем Брызгаловым и Сергеем Солобоевым. Помимо того, что они были хорошими организаторами, они оказались и отличными учителями».

Быстро набираясь опыта, Игорь Красовский не только глубоко погрузился в тонкости и нюансы разработок в области точной механики, но и возглавил самостоятельный отдел компании «Унискан». А в 2005 году появилось «Бюро технических решений», которое уже как подрядчик специализировалось на точной механике и промышленном дизайне на основе аддитивных технологий. «Мы покрывали 50% потребностей фирмы «Унискан», — вспоминает Игорь Красовский. — Сотрудничество с этим предприятием позволило нам выработать необходимые компетенции, собрать команду специалистов, сформировать свою нишу на рынке. А быстрый рост собственной выручки был обеспечен высокой продуктивностью и напористостью сотрудников».

В 2014 году произошло знаменательное событие: От «Унискана» отделилась компания «Бюро технических решений». Несколько позднее произошел ребрендинг, и фирма получила название Logeeks. «Мы продолжили заниматься производством изделий точной механики, — сказал Игорь Красовский, — однако следующий шаг в развитии можно было сделать, только обеспечив модернизацию нашего оборудования. Существует около десятка аддитивных технологий, и на тот момент мы не обладали самыми современными из них».

Поворотным пунктом в развитии компании Logeeks стало сотрудничество с Государственным унитарным предприятием Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» в рамках деятельности Центра прототипирования. Кроме всего прочего, ГУП НСО «НОЦРПП» обеспечил появление в инфраструктуре поддержки инновационной деятельности Новосибирской области современного технологического оборудования.

Закупленное за счет средств бюджета оборудование сдается в аренду по льготной ставке предприятиям — технологическим участкам Центра прототипирования Технопарка новосибирского Академгородка. Благодаря этому ряд инновационных предприятий перешли на более высокий уровень производительности труда и технологических решений. Сегодня партнерами ГУПа на данном направлении являются более 10 предприятий, включая Logeeks. При этом ГУП НСО «НОЦРПП» выступает организатором закупок оборудования и контролирует его эффективное использование.

В развитии возможностей созданной государством на территории региона инновационной инфраструктуры стоит отметить вклад эффективного взаимодействия Медицинского Технопарка, Академпарка и ГУП НСО «НОЦРПП». Благодаря ему медицинские технологии в Новосибирской области получили эффективные стимулы для ускоренного развития.

Команде Logeeks в сотрудничестве с Центром прототипирования было важно не только предоставление оборудования, но возможность наработать опыт в производстве и поставке на рынок оригинального продукта. Фирма Logeeks предоставила бизнес-план, описывающий развитие компании на технологической площадке. «Обладание производственными площадями или инновационными технологиями — на самом деле только верхушка айсберга, — отмечает Игорь Красовский. — В последние несколько лет в целом по России было закуплено достаточно много передовых машин для аддитивного производства, но к технологическому перевороту в экономике это не привело. Дело в том, что необходимо научиться с этой технологией работать. Это не простое занятие, а для достижения успеха в любом непростом занятии есть только одно верное средство — метод проб и ошибок».

Игорь Красовский уверен: залог успешного сотрудничества его команды с Центром прототипирования заключался в общем понимании того, чем будет заниматься Logeeks на новом оборудовании и как в итоге вырастут компетенции. «За годы сотрудничества с Центром мы наработали колоссальный опыт, у нас более 2000 клиентов, — резюмировал Игорь Красовский. — Если бы шесть лет назад ГУПу в Новосибирской области не удалось сформировать идеологию Центра прототипирования и обеспечить общие подходы к его работе, Logeeks как малое предприятие не смог бы получить необходимое дорогое оборудование, и его история могла бы сложиться гораздо грустнее».

«Компания Logeeks стала участком Центра прототипирования «Точная механическая обработка изделий» в самом начале его работы, — поделился директор ГУП НСО «НОЦРПП» Сергей Ярков. — В Академпарке фирме были предоставлены площади и технологическое оборудование. Logeeks старалась всегда выполнять самые сложные задачи на высоком уровне. Компания также специализируется на техническом дизайне, за что отмечена престижной номинацией Red Dot Design Award*».

«Благодаря Центру прототипирования Академпарка наша компания смогла стать одним из крупнейших участков аддитивного производства (3D-печать продукции) в России, — отметила руководитель проекта «Logeeks Медицинские Системы» Ирина Десятых. — Мы активно внедряем современные системы управления ресурсами и, как следствие, проводим сертификацию производства в соответствии с международными стандартами качества».

Примером глобального начинания является перспективный проект «Logeeks Медицинские Системы» по «выращиванию» поврежденных частей тела на 3D-принтере с высокой точностью

«В рамках бюджета на господдержку производственных предприятий 2017 года Logeeks получила от нашего Центра второй 3D-принтер по металлу для изготовления инновационных медицинских изделий, — отметил Сергей Ярков. — Продукция Logeeks сегодня используется достаточно широко. Например, они поставляли изделия известному производителю систем климат-контроля «Тион», который является нашим партнером и выпускником Бизнес-инкубатора Новосибирской области. Заметное место в деятельности Logeeks занимают научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКРы) в различных сферах импортозамещения в партнерстве с такими крупными компаниями, как «Газпромэнерго».

На сегодняшний день Logeeks помогла разработать и произвести более 1000 успешных продуктов в области машиностроения и приборостроения, потребительских товаров и медицины. Потребителями услуг компании Logeeks стали такие крупные компании, как «СофтЛаб-НСК», «Чистая Вода», «Специальные Технологии», НИИ Мешалкина, «Неокор» и многие другие. Особенность Logeeks в том, что у фирмы нет собственной продукции. Этот нюанс был заложен с основания компании. Она помогает другим фирмам наладить производство обычных изделий на основе самых современных технологий. Благодаря Logeeks отечественным производителям нет необходимости обращаться за разработкой продукта в Китай или в Германию. «Сегодня мы можем сказать, что накопили достаточно опыта в использовании аддитивных технологий, чтоб передавать его другим командам инженеров, — поделился Игорь Красовский. — Чтобы создать условия для роста аналогичных предприятий в России и перейти на этот новый инновационный уровень производства, нужно около полувека. Сейчас мы как капля в море, но в ближайшие месяцы мы представим платформу, которая позволит инженерам на основе накопленных нами знаний проектировать и производить проще, быстрее и с использованием лучших технологий».

Logeeks является важным партнером ряда крупных производителей в промышленном, строительном и медицинском секторах экономики. «Я не могу сказать, что мы выпускаем свои чайники или свои космические корабли, мы скорее специализируемся на создании важнейших деталей и механизмов для чайников и космических кораблей, — пошутил Игорь Красовский. — Примером такого глобального начинания является перспективный проект «Logeeks Медицинские Системы» по «выращиванию» поврежденных частей тела на 3D-принтере с высокой точностью».

Центр прототипирования, Бизнес-инкубатор Новосибирской области, Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области и Центр поддержки экспорта Новосибирской области — структурные подразделения ГУП НСО «НОЦРПП», находящегося в ведомственной принадлежности минпромторга Новосибирской области. Также ГУП является учредителем Инжинирингового центра IVD-инжиниринг и Инжинирингового медико-технологического центра Медицинского технопарка.

Цель работы ГУПа — на бесплатной основе оказывать малым и средним предприятиям региона на любом этапе их деятельности разностороннюю поддержку — от генерации бизнес-идеи, консультирования и обучения до льготной аренды площадей, технологического оборудования, продвижения их продукции в стране и за рубежом. Приоритет — инновационные компании реального сектора. Центр прототипирования приборостроительного направления создан в 2010 году. Он представлен инженерно-производственным комплексом, включающим станочный парк, парк высокотехнологического оборудования, высококвалифицированными специалистами, способными работать на этом оборудовании. А также командой технологов и конструкторов, творчески преобразующих технические идеи в чертежи для реализации идей в металле.

* Премия Red Dot Design Award вручается в Германии «Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия». Награду могут получить дизайнеры и компании-производители за особые достижения в дизайне потребительских товаров. Работы, отмеченные наградой, выставляются в Музее дизайна Red Dot в Эссене.

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