Новосибирская компания 2ГИС объявила о выпуске трехмерной онлайн-карты нового поколения. Достопримечательности городов России теперь можно рассмотреть с разных ракурсов, а саму карту — наклонять и вращать.

Как рассказали в пресс-службе компании, теперь при помощи онлайн-версии карты у людей появилась возможность познакомиться с достопримечательностями и знаковыми местами городов страны. Причем здания можно детально изучить со всех ракурсов и под любым углом, наклоняя и вращая карту.

Для создания новой карты использовались технологии, которые применяют в разработке компьютерных игр. Именно благодаря этому карту в браузере можно вращать и наклонять.

Примечательно, что продукт создавали сотрудники компании в рамках своего рабочего времени, дополнительных ресурсов компания не привлекала.

Сейчас бета-версия новой трехмерной карты доступна только в браузерах на больших экранах ноутбуков и ПК. На мобильных платформах она выйдет в 2019 году.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что компания 2ГИС запустила новое приложение — кэшбэк-сервис «Чек». Предполагается, что с ним можно вернуть часть денег, потраченных на приобретение продуктов.

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