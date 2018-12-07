6 декабря бывший депутат Государственной думы РФ Ирина Мануйлова назначена на пост заместителя министра образования Новосибирской области. В Государственной думе она была заместителем комитета по образованию, последнее время занимала должность вице-губернатора Приморского края.

В пресс-службе правительства Новосибирской области «Континенту Сибирь» сообщили, что 6 декабря Ирина Мануйлова была назначена на должность заместителя министра образования Новосибирской области главой региона Андреем Травниковым.

Ирина Мануйлова родилась в 1965 году в городе Бердск Новосибирской области. В Бердске до 2011 года Мануйлова работала в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе лицея №6, а затем руководителя лицея-интерната №7. После этого она была избрана депутатом Госдумы РФ VI созыва от Новосибирской области. Работала заместителем председателя комитета Госдумы по образованию. В сентябре 2016 года Ирина Мануйлова повторно выдвигалась в нижнюю палату парламента, но не получила мандат. С декабря 2016 года занимала пост врио руководителя, а затем заместителя директора департамента государственной политики в сфере общего образования министерства образования и науки России. 14 мая 2018 года Ирина Мануйлова была назначена вице-губернатором по вопросам развития образования и науки Приморского края.

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