Из-за опасения утратить контроль над выборами Кремль может решиться на превентивный шаг, уверены федеральные политологи. По мнению части экспертов, опрошенных «Континентом Сибирь», губернаторские выборы в России могут в скором времени уйти в прошлое. Назначение глав регионов депутатами по представлению президента будет удобным, и главное, надежным инструментом в руках власти. Пока же эксперты рассуждают об уровне поддержки населением губернаторов-«варягов», а также о плюсах и минусах «командировочных управленцев».

Сбой механизма

На 16 декабря в Приморском крае запланированы повторные выборы губернатора. Эксперты уверены, что они состоятся и, наконец, завершат затянувшийся осенний избирательный цикл. Напомним, в единый день голосования 9 сентября в 22 регионах страны прошли прямые выборы губернаторов. На 16 из 22 территорий в этом и в прошлом году предварительно были назначены новые первые лица. В четырех регионах, в Приморье, Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области кандидаты от власти впервые проиграли избирательную кампанию в первом туре «техническим» кандидатам. По мнению политических аналитиков, это произошло из-за сбоя в управленческой системе.

«Нечто похожее было в 2011 году. Но тогда народ быстро поставили на место. Нам говорят, что у нас в 22 регионах выиграли губернаторы – ставленники Москвы. Товарищи, они выиграли выборы у «техников», которых сами же себе в конкуренты и подобрали. А четыре региона своим «техникам» проиграли. Ситуация просто вопиющая. Подозреваю, что федеральная власть находится на определенной развилке, решает, что дальше делать. Либо совсем закручивать гайки и полностью отменять губернаторские выборы, либо назначать таких исполняющих обязанности, которые смогут честно избраться. А это значит, что нужно выращивать из местных. Что будет дальше, увидим. Либо совсем выборы отменят, либо будут выращивать новых политиков из местных кадров», — рассуждает политический консультант Максим Глазунов (Красноярск).

Политический консультант Екатерина Колесникова (Москва) также не исключает, что, опасаясь потери контроля над выборами глав регионов, Кремль может решиться на превентивный шаг. «Народ устал от того, что федеральный центр сначала присылает своего кандидата в регион, а потом жителям предлагают за него проголосовать. Посмотрите на Приморье. На мой взгляд, было бы правильным, если бы федеральный центр разрешил регионам выдвигать и избирать местные кадры. Но сложившееся положение дел говорит об обратном. Думаю, что скоро выборы губернаторов в России снова отменят, и представленных Москвой глав регионов будут утверждать местные парламенты», — считает она.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов отмечает, что механизм «назначения с элементами всенародного голосования» сломался из-за начавшейся турбулентности, вызванной пенсионной реформой, повышением НДФЛ и принятием Госдумой других непопулярных решений. Все это в итоге негативно сказалось на рейтинге президента страны.

«Нельзя быть чуть-чуть беременной. Нельзя, чтобы было и вроде назначение, и вроде выборы. Я думаю, что мы еще какое-то время будем в промежуточном положении, как сейчас. Потом же придем либо к отмене прямых выборов губернаторов, либо вернутся настоящие конкурентные избирательные кампании. Однако точно сейчас ясно, что система недовольна результатами выборов. Чиновники, отвечающие за них, получили выговор о неполном служебном соответствии», — рассказал Сергей Обухов.

«Корпорация Россия»

Сравнивая губернаторов «старой формации» и «командировочных управленцев», эксперты «Континента Сибирь» сходятся во мнении, что они отличаются друг от друга, «как небо и земля».

«Раньше губернатором становился представитель местной политики, яркий, незаурядный, который обязательно проходил через конкурентные выборы. Ему противостояли сильные игроки. На него ложилось все: и политическая жизнь, и финансирование, и поиск денег, и взаимоотношения с федеральным центром. Сейчас, как мне кажется, принято решение, что Россия – это некая корпорация, в которой есть филиалы, — регионы. А в них есть управленец, которого определяет Кремль, посылает его на территорию, выдает задачи, KPI. Если у него что-то не получается, его убирают, назначают другого, как директора. И от этого соответствующая система подготовки персонала, которая напоминает курсы по командообразованию», — рассуждает политолог Андрей Колядин.

Объясняя логику федерального центра, эксперт отмечает, что глав регионов новой волны не должны касаться внутриэлитные конфликты. По этой причине на территорию присылают человека никак с ней не связанного. «Когда мэр Вологды становится губернатором Новосибирской области — это не самый худший сценарий. По крайней мере, он знает, как устроено коммунальное хозяйство, и как надо работать с бюджетом. Бывает, когда человека отправляют в территорию, с которой его не то что ничего не объединяет, а у него и нет необходимого опыта работы. Приезжают и начинают с нуля», — рассказывает политолог, добавляя, что при необходимости федеральный центр может также безболезненно заменить технократа, если тот не справился со своими задачами. «Правда, парадокс в том, что технократа направляют для реализации одних задач, а уволить могут за то, что он не справился с совершенно иными. Говоря образно, они едут в территорию с гранатой без чеки. И в один момент граната взрывается», — дополняет Колядин.

Глава компании «Минченко Консалтинг» политолог Евгений Минченко говорит, что «варяги» на посты губернаторов с последующим избранием предлагались и раньше. В период отмены прямых выборов преобладали силовики. После возвращения — «молодые технократы». «Тот же самый Александр Мишарин (губернатор Свердловской области, 2009 – 2012 гг — КС), Игорь Руденя (губернатор Тверской области с 2016 года) возглавили регионы задолго до формального объявления курса на выдвижение «молодых технократов», но они, собственно таковыми в тот момент и являлись», — поясняет эксперт.

Плюсы и минусы «командировочных управленцев»

Мнения экспертов в оценке эффективности губернаторов «новой волны» разделились. Генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) политолог Дмитрий Орлов уверен, что практика назначения Кремлем на посты врио губернаторов «технократов» из федеральных ведомств или бизнеса оказалась очень эффективной.

«Такие губернаторы имеют специальную подготовку (речь не только о программах РАНХиГС), практически не испытывают проблем с избранием (за редкими исключениями), быстро набирают поддержку населения. Качество регионального и муниципального управления в возглавляемых ими субъектах возрастает. При этом риски, как показывает развитие ситуации, относительно невелики», — отмечает он.

Политолог, генеральный директор «Института региональных проблем» Дмитрий Журавлев (Москва) считает: главное, что «новые губернаторы» могут дать регионам — это поддержку Москвы для реализации крупномасштабных проектов. И их эффективность стоит рассматривать именно с этой точки зрения. «Местных бюджетов в большинстве случаев не хватит, чтобы решить задачи, которые стоят перед регионами. Поэтому «губернаторы из столиц» гарантируют поддержку местной финансовой политики. Сегодня именно финансы являются скрепой федерального правительства. Это большой плюс», — рассуждает Дмитрий Журавлев.

Говоря о «минусах» «командировочных губернаторов», Дмитрий Журавлев напоминает, что каждый регион имеет уникальную специфику, которую приезжему человеку сходу не всегда удается понять. По его мнению, с этим и связано относительное недоверие к чужакам, которое чем дальше на восток от Москвы, тем крепче.

«Новосибирск тут не в первых рядах, Владивосток острее воспринимает эти процессы», — говорит эксперт. Есть еще одна проблема – взаимоотношения нового лидера с региональной элитой. Как рассказал Дмитрий Журавлев, кандидат не сможет выиграть выборы, если его не поддержит самая сильная фракция в элите. Но если возникает «фактор Москвы», то ситуация кардинально меняется. Роль элиты снижается.

«И вот тогда даёт о себе знать главная проблема. Избрался губернатор, но как ему управлять, когда все элиты против? На прошлых выборах не было темы пенсионной реформы. Тогда было достаточно любой фразы из Москвы и человека избирали. У руля мог оказаться человек, который не просто про регион ничего не знал, но и слышать не хотел. Сейчас так не работает. Без поддержки элиты можно победить на выборах, но управлять регионом невозможно. Политика – игра командная, государственное управление – тем более. Элиты тоже не заинтересованы в том, чтобы лбами сталкиваться. Им важно жить хорошо. Получается, есть точки соприкосновения. Но кто-то считает нужным и умеет выстраивать отношения, а кто-то считает, что он один великий и местные пусть под него подстраиваются», — говорит Дмитрий Журавлев.

Критерии оценки

Екатерина Колесникова убеждена, что назначение врио губернаторов из других регионов – порочная практика. Поскольку местный управленец хорошо знаком с ситуацией изнутри, понимает внутриэлитные расклады, основные болевые точки региона, его знают люди. Обратная сторона медали в том, что местный губернатор — компромиссная фигура для региональных элит. Каждая из групп влияний имеет от него свой «ключик», поэтому подковерных интриг и вынужденных договоренностей политикам тут не миновать.



«Сейчас пришедшим на смену губернаторам-тяжеловесам молодым политическим менеджерам знакомиться с регионом очень трудно. Да, они, что называется равноудаленные фигуры – якобы не имеющие никаких связей с местными элитами. Но это совершенно не мешает тем же элитам или опытным политикам «вертеть» ими при необходимости. Мы видим, что новые врио губернаторов (или уже губернаторы) работают по трем сценариям. Первый: тотально зачищают всех чиновников, доставшихся им в наследство, и привозят на работу в регион свою команду. Второй: демонстративно оставляют «старую гвардию» и пытаются с ней договориться. Третий: действуют по смешанной системе. Своих людей расставляют на ключевые посты, а общий состав особо не трогают. Все эти схемы не очень удачные априори. Потому что новый глава региона никому в итоге не доверяет (в лучшем случае силовикам), зачастую действует наперекор полученным от местных советам, сам ничего дельного предложить не может, менталитет окружающих его людей не понимает, и в итоге все равно идет жаловаться в Кремль на элиты, которые ему якобы не дают работать», — добавляет Колесникова.

Евгений Минченко считает, что некорректно относить всех губернаторов-варягов исключительно к успешным, или, наоборот, провальным управленцам. Политолог согласен, что их неоспоримые плюсы — отстранённость от местных коррупционных цепочек, независимость от групп влияния. Если речь идет о новых губернаторах в депрессивных регионах, такой человек имеет более высокую подготовку в сравнении с местными кадрами. Минусы, по его словам, заключаются «в отсутствии связей с регионом, непонимании местной специфики».

«Многое зависит от конкретного человека. Если смотреть на нынешний губернаторский призыв, неплохо справляется Глеб Никитин в Нижегородской области. Из неудачных примеров – Дмитрий Овсянников в Севастополе. Он не совсем адаптировался к местному контексту. О новосибирском Андрее Травникове или об Алексее Цыденове из Бурятии еще рано говорить. Мало времени прошло. Особенно о Травникове, он только прошел через выборы. Вначале натолкнулся на серьезную фронду местных элит, что будет дальше, посмотрим», — говорит Минченко.

Ему возражает Дмитрий Журавлев, который уверен, что нескольких месяцев достаточно для выводов о способностях губернаторских назначенцев, выдвинутых Кремлём: «В Америке есть понятие «100 дней». Именно столько времени нужно, чтобы оценить работу президента США. Я не думаю, что для оценки губернатора в России требуется больший срок», — полагает он.

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