В начале этого года в Нижнем Новгороде стартовало производство кроссовера Skoda Kodiaq. Долгожданный шаг чешской марки привел к значительному всплеску интереса к модели, что способствовало ее попаданию в Топ-10 кроссоверов России по объему продаж. Корреспондент «Континента Сибирь» опробовал Kodiaq российской сборки в одном из самых солнечных и гостеприимных городов Европы — Барселоне и ее окрестностях.

Пока Новосибирск настигла зима во всех своих проявлениях, включая низкую температуру и обильные снегопады, мы отправились на юг. В страну, где ноябрь эквивалентен самому началу нашей осени. –15 на термометре и снежные сугробы остаются позади, а впереди маячит солнце, море и те же 15 градусов, но уже с желанным знаком плюс. И как тут подумаешь иначе, если на протяжении утреннего полета солнце непрерывно освещает весь путь в столицу Каталонии.

Едва приземлившись в Барселоне, уже интуитивно ощущаешь растворенную в воздухе беззаботность, гармонию и чувствуешь гостеприимство. Город мгновенно, без лишних вопросов, принимает в свои объятия и наглядно демонстрирует все краски жизни. Можно в первую очередь спуститься на набережную в район Барселонеты, чтобы, как в фильме «Достучаться до небес», наконец-то увидеть море и уютно устроиться где-нибудь в порту Велл, очарованно наблюдая за ним. Можно почувствовать шарм вечернего и ночного города, прогулявшись по узеньким улочкам центра, зайдя как на известный всем туристам бульвар Рамбла, так и на соседнюю Лайетану или, еще лучше, на многочисленные пешеходные улицы между ними. Можно забраться на гору Монтжуик, чтобы за чашкой ароматного кофе увидеть с высоты город, достичь гармонии и умиротворения в многочисленных парках или оценить масштабы построенных здесь в 90-е годы олимпийских объектов. А потом стремительно проехать на фуникулере в порт или спуститься пешком через площадь Испании, оценив не менее востребованные у российских туристов поющие фонтаны. Наконец, можно немного погрузиться в суету будней, прогуляться по длинному проспекту Диагональ, а потом поразиться красотой храма Саграда-Фамилия — знаменитого проекта Антонио Гауди, творений которого здесь достаточно много.

Раствориться в Барселоне можно на несколько дней до той поры, пока прогулкам способствует традиционно теплая и солнечная погода. Однако ноябрьская сказка постепенно сменяется более суровой реальностью — температура падает до 10 градусов, в городе начинаются непрекращающиеся ливни, и даже объявляется красный уровень опасности в связи с угрозой частичного затопления.

Радуясь, что мы успели посмотреть Барселону в наиболее комфортных условиях, отправляемся в путь. Ведь за пределами города есть много не менее интересных мест для посещения, свободных от городской суеты. Нашим автомобильным проводником для поездки по стране служит кроссовер Skoda Kodiaq. Сама чешская марка позиционирует его в том числе как автомобиль для путешествий. И хотя привычнее представить себе такую машину в сибирских сугробах, пробирающуюся на тесную городскую парковку или хотя бы преодолевающую путь из Новосибирска в Шерегеш, в Испании можно было узнать ее с другой стороны. Может ли чешский кроссовер быть сильным в асфальтовых дисциплинах? Способен ли он дарить удовольствие от вождения? Насколько он вписывается в узенькие европейские улицы? В конце концов, насколько он по своему нраву способен соответствовать той испанской атмосфере? Возможно, это даже больший челлендж для этого автомобиля, чем зимние новосибирские дороги.

Здесь сразу стоит отметить, что выбор в пользу Kodiaq был не случаен. Впервые этот автомобиль был показан СМИ еще в сентябре 2016 года, и на рынке он присутствует достаточно давно. Однако все это время речь шла об импорте автомобилей, поэтому с точки зрения продаж Kodiaq на тот момент объективно не мог претендовать на то, чтобы завоевать рынок. Вместе с тем в феврале текущего года модель встала на конвейер завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, что позволило сделать автомобиль во всех смыслах более близким для жителей России. Появились новые комплектации и двигатели, а сам автомобиль стал доступнее. Результаты не заставили себя долго ждать — кратный рост продаж в отдельных регионах позволил Kodiaq войти в Топ-10 самых популярных кроссоверов России. И здесь, в Испании, нам предстояло испытать именно автомобили новгородской сборки. Номера на машинах, кстати, были российскими.

Перед тем как сесть за руль, нелишним оказалось беглое изучение правил местного дорожного движения. Например, здесь нельзя водить автомобиль с голым торсом (штраф 80 евро), пить воду за рулем (штраф 100 евро), есть мороженое (штраф 100 евро), управлять машиной в шлепках (штраф 80 евро). В свою очередь переднему пассажиру не разрешается класть ноги на панель, как часто делают в Европе (штраф 100 евро). Важно и понимать, кто вообще вправе останавливать автомобиль за те или иные нарушения. Пока мы ездили по Испании, один из экипажей Skoda был остановлен псевдополицейскими. Результат: автомобиль был ограблен, и хорошо, что не угнан. За день таких происшествий от приезжих «гастролеров», по данным полиции, уже было более десяти. Поэтому, любуясь красотами Каталонии, важно быть начеку.

Мы же держим курс на побережье Коста-Бравы, где, в частности, находятся такие знакомые для российских туристов курортные города, как Ллорет-Де-Мар и Бланес. С эстетической точки зрения езда вдоль побережья доставляет особое удовольствие, а горные серпантины позволяют «зажечь» на автомобиле, лучше чувствуя его характер и отдавая должное уровню надежности управления. Узкие дороги, наличие поворотов практически на 180 градусов позволяют получить яркие эмоции и чувство единения с автомобилем. Не удивительно, что дорога, по которой мы ездили, как выяснилось позже, является участком раллийной трассы.

Езда по серпантинам настолько покоряет, что, продолжая путь по ним, мы выезжаем к обсерватории Кастельталат, построенной в далеком 1783 году. С высоты 910 метров открывается прекрасный вид на окрестности. К сожалению, из-за пасмурной погоды не было видно не только солнца, но даже горы Монсеррат, расположенной рядом. Однако тем не менее, вид из здания обсерватории настолько прекрасен, что сравним разве что с каким-нибудь постановочным фото на туристической открытке.



Спускаясь на Kodiaq с горы, утверждаешься в мысли о том, что недооценивал возможности автомобиля. На первый взгляд кажется, что такой автомобиль хорошо бы справился, например, с грунтовкой или весенней грязью, но крутые повороты в горах — не его стихия. Однако серпантинный опыт показал, что Kodiaq отлично слушается руля, охотно «заныривает» в повороты, давая к тому же чувство надежности и безопасности. Этот тот случай, когда ты забываешь, что находишься за рулем кроссовера с высокой посадкой.

Выйдя на платное шоссе, получаешь возможность оценить динамические показатели автомобиля. При первом взгляде на Kodiaq может сложиться неверное впечатление о его вальяжном характере. Однако 2-литровый 180-сильный турбомотор TSI, которым оснащен наш Kodiaq, демонстрирует энергичный разгон. Путь с нуля до «сотни» занимает 8,2 секунды, а максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке в 207 км/ч. Позитивные ощущения от любого мотора может испортить нерасторопная коробка передач. Особенно часто это случается на кроссоверах. Kodiaq лишен этой проблемы — как на трассе, так и на горных серпантинах, где еще важнее быстро совершить тот или иной маневр, автомобиль очень резво реагирует на подачу газа и подключает необходимую передачу. Это не удивительно, учитывая, что речь идет об усовершенствованной фирменной 7-ступенчатой коробке DSG с двумя сцеплениями. Однако стоит всегда быть начеку — за счет хорошего акустического комфорта скорость на таком автомобиле не ощущается, поэтому достаточно легко переборщить со скоростью и не вписаться в нужный поворот. Особенно когда вокруг такие красоты.

Впрочем, мы уже приехали. Нашим очередным пунктом назначения стала винодельня «Кан Рафолс Дельс Каус». Как рассказали ее сотрудники, неделю назад к ним на вертолете приезжали состоятельные бизнесмены из Китая, предлагая продать проект. Но действующий собственник компании Карлос Эстева не стал рассматривать это предложение, так как для него этот проект стал делом всей жизни. Свое отношение он сумел передать и другим сотрудникам, которые с особым трепетом они относятся к вину. С учетом того, скольким нюансам здесь уделяется внимание, начиная от пробок и заканчивая убиранием осадка из кавы, впору сравнить производство вина с воспитанием ребенка. Главным постулатом Карлоса служит то, что нужно свести к минимуму искусственное влияние на виноград, позволяя ему проявить все свои свойства. Ну и главное — получать удовольствие и драйв как при потреблении вина, так и при его производстве. Впрочем, драйв нам предстоял в прямом смысле этого слова, поэтому мы отправляемся дальше.

Возвращаясь в Барселону, ловишь себя на мысли, что вплоть до текущего момента не обращал внимание на уровень шумоизоляции и комфорта. И действительно, автомобиль настолько проглатывает любые неровности асфальта, что ты как будто играешь в компьютерную аркаду и даешь команды, не отдавая себе отчета в том, что тебя окружает вокруг. Во многом это, конечно, заслуга прекрасных испанских дорог. Но тем не менее возможность разговаривать, не повышая голоса, даже на высоких скоростях и отсутствие опасений удариться головой о потолок на какой-нибудь выбоине уже заслуживает особого уважения. Лишь при пересечении дорожных полицейских Kodiaq все же быстро дал понять, что он такой же земной автомобиль, как и все.

Остановившись на парковке и покидая кроссовер, еще раз обращаешь внимание на его универсальность и функциональность, причем на уровне мелочей. В передней двери кроссовера даже прячется собственный фирменный зонт, хотя речь не об автомобиле премиум-класса. В Kodiaq подобных решений достаточно много: это и многочисленные ящики в салоне, и LED-фонари. Все это обусловлено философией марки Simply Clever. И каждая мелочь сама по себе иллюстрирует такой подход. Например, информационно-развлекательная система Bolero снабжена 8-дюймовым сенсорным дисплеем высокого разрешения и функцией In-Car-Communication: с ее помощью микрофон громкой связи записывает голос водителя и передает его через динамики задним пассажирам. И это не случайно, ведь длина салона Kodiaq составляет 1793 мм, а багажник обладает объемом от 635 л до 1980 л при сложенных сиденьях. Это позволяет отправиться хоть в длинное, хоть в короткое путешествие.

В заключение стоит отметить, что на российском рынке Kodiaq предлагается с пятью моторами — четырьмя бензиновыми TSI и одним дизелем TDI. Их рабочий объем составляет от 1,4 до 2 литров, а мощность варьируется в диапазоне от 125 до 180 л. с. Минимальная стоимость кроссовера составляет 1,389 млн рублей за версию Active с мотором 1,4 TSI и «механикой». Полноприводная версия с мотором 2.0 TDI в версии Style стоит уже от 2 млн рублей.

Примерно столько же стоит и ближайший родственник Kodiaq — соплатформенный Volkswagen Tiguan. Стоимость его переднеприводной версии с 150-сильным бензиновым турбомотором и 6-ступенчатой «механикой» также начинается с отметки в 1,3 млн рублей.

Если же обратить свой взгляд на «корейцев», то альтернативой может служить KIA Sorento, минимальная стоимость которого составляет 1,494 млн рублей. В этом случае речь идет о версии с 2,4-литровым мотором с 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Сибирские дилеры Skoda подтверждают, что Kodiaq пользуется интересом у покупателей. «Изначально на российском рынке продавалась модель чешской сборки и стоила от 2 млн рублей. Когда стартовало производство автомобиля в Нижнем Новгороде, то появились переднеприводные версии, и минимальная стоимость составила 1,4 млн рублей. Естественно, спрос подскочил в разы. Skoda Kodiaq при схожей цене с Volkswagen Tiguan больше, и может быть семиместной. Это тоже усилило продажи», — рассказывает генеральный директор ГК «Феникс Авто» (официальный дилер Skoda в Омской области) Сергей Сырников. По его словам, изначально на автомобиль не хватало квот, но теперь ситуация стабилизировалась, в том числе в связи с повышением цен.

В «Медведь Холдинге» (официальный дилер Skoda в Красноярском крае) также подтверждают, что продажи Kodiaq в 2018 году оправдали все их прогнозы и ожидания. «Объемы реализации этой модели в Красноярске выросли в 2018 году по сравнению с 2017 годом в 9 раз: в 2017 году речь шла о 10 автомобилях, а в 2018 году – о 89 автомобилях (с учетом появления с июня 2018 года автомобилей российской сборки). На сегодня квот достаточно для покрытия спроса покупателей», — резюмирует руководитель отдела продаж «Медведь Восток» Вячеслав Кушнир.

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