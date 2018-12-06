Глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский выступил 6 декабря на конференции «Состояние рынка автомобильных перевозок Сибири». Он отчитался об итогах работы в 2018 году и планах на 2019 год.

Министр отметил, что одной из главных проблем является капитальный ремонт региональных дорог, а также добавил, что их состояние на сегодня оставляет желать лучшего, и над этим вопросом еще планируется работать. Кроме того, согласно постановлению правительства РФ №658 увеличились межремонтные сроки. Таким образом, промежуток между капремонтами вырос с 12 лет до 24. С ремонтами похожая ситуация: там произошло увеличение с 6 до 12 лет. Также Костылевский добавил, что на ремонтные работы каждый год требуется около 30 миллиардов рублей.

Подводя итоги текущего года, министр рассказал о завершении сезона дорожных ремонтов. Благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» более сотни километров дорог Новосибирской агломерации в 2018 году привели в нормативное состояние. На 52 объектах уже завершились работы, кроме того до 1 ноября они были сданы в эксплуатацию. Пока реализация проекта идет успешными темпами, но и не без проблем. Например, министр транспорта и дорожного хозяйства упомянул, что в муниципалитетах существует нехватка специалистов. По данным министерства транспорта и хозяйства Новосибирской области, из федерального бюджета на реализацию проекта в 2018 году был направлен 1 миллиард рублей, а из областного 1,132 миллиард рублей. Объемы софинансирования из местных бюджетов составили 288,5 миллионов рублей.

Однако министр подчеркнул, что безопасность стоит на первом месте, поэтому задача не только отремонтировать как можно больше квадратных метров асфальтобетона, но и использовать комплексный подход. Например, обустраивать пешеходные переходы и строить специальные ограждения. По словам Костылевского в 2019 году проект «Безопасные и качественные дороги» приобретет статус национального.

Интересно, что к концу 2025 года по условиям программы планируется снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 100%. Кроме того, ожидается увеличение доли протяженности автомобильных дорог агломерации, соответствующих всем нормам к концу 2025 года до 86,97%.

В следующем году планируется провести работы на 252,7 километра автодорог регионального и межмуниципального значения. По словам Анатолия Костылевского объекты на следующий год выбираются путем общественных слушаний. Таким образом, в новосибирской агломерации планируют отремонтировать 43,5 километра дорог, построить и реконструировать 5,4 километра участков автотрасс. По программе устойчивого развития сельских территорий на 2019 год запланирована реконструкция автодороги Мироновка – Петрушино в Баганском районе – 12,5 километра.

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