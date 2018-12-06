Валентин Коновалов попросил Счетную палату РФ проверить долги бюджета

Официальное обращение с просьбой о проведении проверки республиканского бюджета направлено в адрес председателя Счётной палаты России Алексея Кудрина.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте правительства Хакасии, письмо, в котором глава республики Валентин Коновалов попросил проверить бюджет региона, уже отправлено в Счетную палату РФ. Написано обращение на имя председателя ведомства Алексея Кудрина.

В письме указано, что новая команда правительства республики, которая только формируется, столкнулась с неудовлетворительным состоянием основных параметров регионального бюджета. Так, на 1 октября 2018 года государственный долг Хакасии составляет почти 23 млрд. рублей. К слову, это 68 % от общего объема доходов казны региона на текущий год. В связи с этим, в республике введено казначейское сопровождение организации исполнения бюджета.

Поэтому, глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение составить обращение в Счетную палату страны. В нем он попросил рассмотреть вопрос о включении в план деятельности ведомства на 2019 год проведение проверки республиканского бюджета за период с 2013 по 2018 годы.

Добавим, что Хакасия является дотационным регионом и в доходах её бюджета значительную часть составляют трансферты из федеральной казны.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в Хакасии начались проверки использования средств республиканского бюджета. В первую очередь ревизии подвергнуты подведомственные учреждения правительства.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.