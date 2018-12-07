В Красноярском крае определяют нового руководителя фонда капремонта. Эксперты ожидают, что в отрасли грядут серьезные перемены, но связаны они будут не столько со сменой начальства, сколько с объективными обстоятельствами.

В пятницу, 7 декабря, должен быть утвержден новый руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края. До финального этапа конкурса — собеседования — дошли трое: заместитель главного инженера фонда капремонта Тарас Метляев, технический директор компании из Иркутской области Александр Чалбышев и безработный Олег Смирнов. Отбор на вакантную должность стартовал в октябре нынешнего года. Первоначально на него заявилось 16 человек. Все процедуры планировалось завершить до конца ноября, однако процесс затянулся из-за переноса сроков собеседования.

Прежний руководитель фонда Нина Авдеева покинула свой пост в сентябре. Она возглавляла эту структуру с момента ее основания в 2013 году. Причины ее отставки не были озвучены, однако известно, что организация неоднократно подвергалась критике, в том числе со стороны министра строительства России Андрея Чибиса, который охарактеризовал итоги работы фонда как «возмутительные». Известно также, что уже после увольнения в отношении Авдеевой было возбуждено уголовное дело из-за нарушений при оформлении премии.

Согласно информации на официальном сайте фонда капремонта, в настоящее время обязанности генерального директора исполняет главный инженер Олег Веремеинко. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев считает, что основная задача нового руководителя — «оживить работу» и изменить отношение людей к теме капремонта. «Большая проблема в том, что люди потеряли веру в капремонт. Сейчас они должны увидеть, что это работающий инструмент. Конечно, есть и определенные законодательные препоны, которые мы сейчас пытаемся преодолеть на уровне ЗС. Считаю, что задача решаема, но фонду нужно будет найти способ ускорить проведение работ, закрепить качество и вовлечь людей в процесс приемки выполненных работ», — ожидает парламентарий.

Руководитель общественной организации «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков полагает, что избрание руководителя вряд ли изменит политику фонда, однако повлиять на ситуацию на краевом рынке капремонта могут объективные факторы.

«Если говорить о кандидатурах, то только у одного из претендентов есть опыт и представление о том, как работает этот механизм, остальные двое — люди в капремонте новые. Но кто бы не был избран, новый руководитель будет со всех сторон зажат нормативно-правовыми актами, большого места для маневра иметь не будет, а потому рассчитывать на серьезное изменение политики не стоит. Другое дело, что есть объективные факторы, которые наверняка повлияют на работу фонда. Во-первых, после завершения Универсиады высвободится большое количество рабочих рук, многие из которых пойдут в сферу капремонта. Во-вторых, фонду в любом случае предстоит расширение штата. Сейчас в нем работает три юриста, которые не справляются с потоком работы по дебиторской задолженности. Иногда ее уже невозможно взыскать просто по истечении срока давности, потому как у специалистов не хватило времени их обработать. Думаю, уже в следующем году ситуация будет меняться», — предполагает общественник.

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