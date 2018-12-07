Рейтинг кредитоспособности Банка «Левобережный» подтвержден с позитивным прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Левобережный» на уровне «ruBBB+». Прогноз по рейтингу был изменен со «стабильного» на «позитивный».

Рейтинг кредитоспособности отражает адекватные оценки качества активов, ликвидности и запаса по капиталу при высокой рентабельности, а также приемлемую оценку корпоративного управления.

По данным RAEX, положительное влияние на рейтинг оказывает высокая способность банка к генерации капитала (показатель рентабельности собственного капитала по РСБУ — около 28% за период 01.10.2016–01.10.2018) в сочетании с низким уровнем концентрации крупных кредитных рисков.

Также к позитивным факторам агентство относит приемлемый уровень достаточности капитала и прием­лемый уровень значений норматива текущей ликвидности в совокупности с хорошим покрытием активами, срочностью до 30 дней.

Аналитики агентства отме­чают, что поддержку рейтингу оказывает и низкая зависимость от средств крупнейших кредиторов.

Кроме того, рейтинг отображает хорошие позиции банка на региональном рынке (Банк «Левобережный» — второй по размеру активов банк Новосибирской области) и устойчивую клиентскую базу.

Изменение прогноза на «позитивный» связано с ожиданиями рейтингового агентства по дальнейшему органическому росту бизнеса банка в совокупности с поддержанием стабильного качества кредитного портфеля и отсутствием ухудшений прочих финансовых метрик. Сохранение данных параметров способно привести к повышению рейтинга.

Рейтинг кредитоспособности этого уровня впервые был присвоен Банку «Левобережный» агентством RAEX в 2014 году.

На сегодняшний день Банк «Левобережный» является одним из крупнейших региональных банков и работает на территории Сибирского федерального округа. На 01.10.18 активы банка составляют 53,1 млрд руб., собственные средства — 7,2 млрд руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года — 1,37 млрд руб.

Надежность банка ежегодно подтверждается российскими и международными рейтингами. В 2018 году международное агентство Fitch повысило рейтинг Банка «Левобережный» до уровня «BB-». Кроме того, банк закрепился в списке 100 самых надежных банков России по версии журнала Forbes, а также заслужил право встать в один ряд с федеральными банками, заняв топовые позиции в престижных рейтингах агенства Markswebb — Internet Banking Rank 2018 и Mobile Banking Rank 2018.

Уже не первый год Банк «Левобережный» входит в «Высшую ипотечную лигу» по версии портала «Руспотека» и в Топ-40 банков России по количеству выданных гарантий малому и среднему бизнесу, согласно данным портала Progarantii.ru.

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