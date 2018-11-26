Открывая заседание правительства Новосибирской области 26 ноября, губернатор Андрей Травников рассказал о том, в каких масштабных проектах с привлечением федеральных средств будет участвовать регион в 2019 году.

Заседание правительства Новосибирской области 26 ноября губернатор Андрей Травников начал с того, что поделился впечатлениями от прошедшего 23 ноября заседания президиума Госсовета, посвященного выполнению майских указов президента. По оценке губернатора, тот факт, что доходная часть бюджета на 2019 год увеличится в сравнении с уходящим годом на 10%, позволяет правительству надеяться на решение многих задач регионального уровня.

Кроме того, губернатор отметил увеличение федеральных трансфертов, так только по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Новосибирская область получит в 2019 году 2 миллиарда 300 миллионов рублей из федерального бюджета, причём часть этих средств пойдёт на ремонт сельских дорог. «В федеральном бюджете предусмотрены средства на завершение строительства перинатального центра, значительные средства запланированы на развитие федерального центра имени Мешалкина, 250 миллионов рублей выделено на оснащение сосудистых центров, 556 миллионов – на переоснащение медицинских центров, оказывающих помощь онкологическим больным», — рассказал о федеральной помощи здравоохранению области Андрей Травников.

Губернатор отметил необходимость подготовки управленческого персонала для участия в федеральных программах.

Ранее отмечалось, что губернатором была поставлена задача попадания Новосибирской области в число 10 самых привлекательных в инвестиционном отношении регионов.

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