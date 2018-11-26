23 и 24 ноября с работой Биотехнопарка Кольцово ознакомился председатель правления Калужского фармацевтического кластера, директор департамента внешних связей компании STADA Иван Глушков. Как сообщили «Континенту Сибирь» в Агентстве инвестиционного развития региона, в настоящее время формируется перечень компаний, заинтересованных в размещении заказов в Биотехнопарке.

Биотехнопарк Кольцово посетил эксперт в области фармацевтического бизнеса Иван Глушков, возглавляющий Калужский фармацевтический кластер с оборотом около 70 млрд рублей в год. Глушков также обсудил ряд вопросов, касающихся повышения эффективности работы Биотехнопарка в правительстве региона. По данным «Континента Сибирь», он встречался с первым заместителем председателя правительства Новосибирской области Владимиром Знатковым, генеральным директором АИР Александром Зыряновым и главой регионального минздрава Константином Хальзовым.

Как сообщил «КС» Александр Зырянов, Глушков проанализировал направления деятельности предприятия, дал рекомендации относительно того, в какие ниши может выйти Биотехнопарк и приступил к составлению перечня фармацевтических компаний, которые заинтересованы в возможном размещении заказов в Биотехнопарке. Такой перечень с рекомендациями Ивана Глушкова в регионе рассчитывают получить на этой неделе.

Напомним, 12 октября, на заседании совета директоров Биотехнопарка было принято решение передать функции управляющей компании под управление Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Согласно задачам, поставленным перед АИРом правительством НСО и губернатором Андреем Травниковым, Биотехнопарк в 2019 году впервые в своей истории должен выйти на самоокупаемость.

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