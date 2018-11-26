Заместитель управляющего краевого отделения Пенсионного фонда Алексей Трофимов арестован по подозрению в превышении должных полномочий, повлекших крупный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, в конце 2017 года отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю был проведен открытый аукцион в электронной форме на приобретение недвижимого имущества: двух административных зданий общей площадью 1, 7 тыс. кв. м в Ленинском районе города. Начальная цена контракта составила более 130 миллионов рублей. При этом экспертизой установлено, что реальная стоимость этих объектов примерно в 2,5 раза меньше, то есть, порядка 54 миллионов рублей.

По информации ведомства, в рамках расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками УФСБ, проведены обыски в служебных кабинетах и квартирах должностных лиц и рядовых сотрудников ОПФР, в ходе которых изъяты документы, «подтверждающие факт преступной деятельности, крупные суммы денежных средств и большое количество банковских карт».

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