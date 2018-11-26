Власти Алтайского края внесли корректировки в проект бюджета 2019 года, утвержденный депутатами регионального заксобрания в первом чтении. Как сообщил 26 ноября на пресс-конференции заместитель председателя правительства, министр финансов региона Владимир Притупов, бюджет Алтайского края на следующий год увеличится на 9,9 млрд рублей к первоначальному плану и впервые составит 100,6 млрд рублей.

По данным, озвученным Владимиром Притуповым, после внесенных изменений, собственные доходы составят 52 млрд рублей (59%), из федерального бюджета регион получит 48 млрд рублей. При этом объем федеральной помощи возрастет на 13% к уровню прошлого года, поскольку принято решение о дополнительном федеральном финансировании в 6 млрд рублей (поддержка сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса и др).

Владимир Притупов уточнил, что самой крупной статьей расходов станут расходы на заработные платы — они увеличатся на 11%. «Расходы на заработные платы в бюджете Алтайского края на 2019 год составят около 29 млрд рублей. В структуре бюджета они будут в приоритете», — заявил он.

Добавим, что на этой неделе проект бюджета будет рассмотрен во втором чтении в Законодательном собрании Алтайского края.

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