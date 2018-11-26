Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников в ходе пресс-брифинга 26 ноября прокомментировал ситуацию вокруг смены руководства театра «Глобус» и возможности назначения на позицию директора учреждения Виктора Старкова. Напомним, что «Континент Сибирь» первым сообщил об этом в субботу, 24 ноября.

Как подтвердил Решетников, у него действительно имелись вопросы к руководству театра «Глобус», но они касались финансово-хозяйственной деятельности. «С Еленой Владимировной (Алябьевой) мы нормально поговорили и решили. Может, ее насторожило, что эти вопросы возникли. Но мы планируем вкладывать в ремонт театра большие федеральные деньги – более 100 млн.рублей. Естественно, меня волнует вопрос, связанный с финансово-хозяйственной деятельностью, — пояснил Решетников. — Тем не менее, каких-либо кадровых решений по поводу должности директора театра в настоящий момент не принято, сейчас ведутся оценка и анализ сложившейся ситуации. Появившаяся накануне в СМИ информация о смене руководства, полагаю, является способом отвлечь внимание от вопросов к руководству театра».

Комментируя вопрос о возможности назначения Старкова директором «Глобуса», Решетников отметил, что «никогда в театре делать такого не будем». «Мы понимаем, что впереди год театра. «Глобус» – один из самых больших, значимых театров на федеральном и региональном уровне. Мы им гордимся», — заверил Решетников.

Он также рассказал, что 23-24 ноября находился на учебе и узнал о состоявшемся в «Глобусе» собрании постфактум, когда к нему обратились актеры театра и представители СМИ.

В свою очередь заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов отметил, что по поручению Андрея Травникова, ситуация, сложившаяся в театре, находится на его личном контроле. «Культура – важная сфера, и решения должны приниматься грамотно и профессионально, исходя из интересов всех участников данного вопроса», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

В настоящий момент министерство культуры Новосибирской области проводит оценку ситуации.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

Ранее своим видением с изданием поделился заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Кубанов, режиссер театра Алексей Крикливый, генеральный директор Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», директор Государственного Театра Наций, заслуженный работник культуры Российской Федерации Мария Ревякина.

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