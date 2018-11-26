На 35-й сессии Законодательного собрания 22 ноября в рамках правительственного часа выступил министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов, который постарался рассказать о том, как новый порядок обращения с отходами отразится на вывозе мусора в сельской местности. Депутаты констатировали, что новая система создаёт множество проблем для селян.

С начала 2019 года в Новосибирской области вывозом и утилизацией мусора будет заниматься региональный оператор. Если относительно Новосибирска ситуация выглядит более-менее понятно, то вопрос о том, как будет строиться вывоз мусора в сельской местности, до сих пор является актуальным. Поэтому на 35-й сессии Законодательного собрания в рамках правительственного часа перед депутатами выступил министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов, который рассказал о том, что изменится для селян с 1 января 2019 года.

По словам министра, в настоящее время централизованный сбор отходов осуществляется в 98 населённых пунктах из 1500. «Система как функционировала, так и будет функционировать. Если в Краснозёрском районе осуществлялся кольцевой вывоз, он будет продолжать осуществляться, не нарушив того, что уже работает», — отметил Денис Архипов. По его словам, система будет расширяться в течение года, дополняясь новыми населёнными пунктами. Что касается тарифа на вывоз мусора, то его величина будет определена не раньше 15 декабря. Министр признал, что платить за это придётся больше, чем раньше: во-первых, по причине того, что услуга станет не жилищной, а коммунальной (в тариф будет включён НДС), во-вторых, потому что в стоимость тарифа войдёт налог на негативное воздействие на окружающую среду. Сам налог федеральный, в регионы вернётся в виде субсидий.

Выступление министра было небольшим по времени, но оно вызвало многочисленные вопросы депутатов. «С 1 января все жители области начнут платить деньги оператору. Тариф пока не утверждён, но новый год у нас через 39 дней, а мы только готовимся к развороту системы. В рабочем посёлке, где я живу, стоят около 500 частных контейнеров, я плачу нашей фирме 200 рублей за это, они два раза в месяц вывозят мусор. На Краснозёрский полигон люди вывозят мусор на своих транспортных средствах», — отметил заместитель председателя комитета по аграрной политике Законодательного собрания Денис Субботин. «Если я своим избирателям скажу, что вы также сами будете возить, как раньше, только теперь еще будете платить региональному оператору, люди не поймут», — подчеркнул депутат. С ним согласился председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив. «Там, где услуга не предоставляется, она однозначно не будет оплачиваться», — успокоил законодателей Денис Архипов.

Заместитель председателя комитета по ЖКХ и строительству Вадим Агеенко выразил обеспокоенность тем, что регион «просто не готов» к переходу на новую систему. «Регулярно встречаемся с главами администраций – на них сегодня возложена обязанность создать и содержать площадки для контейнеров. Они сегодня начинают понимать — а на какие деньги всё это будут делать? Бюджеты сегодня верстаются, денег дополнительных не заложено», — отметил депутат. По словам Вадима Агеенко, поэтапное внедрение системы, которое областное правительство считает достоинством, может вступить в противоречие с федеральным законодательством, обязывающим перейти к новым правилам с 1 января 2019 года. «Нужно понять, как это решать юридически», — отметил Вадим Агеенко.

В конечном итоге, выступление министра приняли к сведению. «Этот вопрос будет звучать на каждой сессии», — сделал вывод Андрей Шимкив.

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