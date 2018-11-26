Одним из самых острых вопросов, который уже не первый год поднимают новосибирские депутаты и пресса, является вопрос долга предпринимателей по аренде муниципальной земли. Долг этот за то время, пока Анатолий Локоть управляет городом, вырос более, чем в два раза. И перспективы разрешения у этой финансовой проблемы, судя по всему, весьма и весьма призрачные.

Долг не то, чтобы совсем не возвращается, нет, работы в данном направлении чиновниками как-то ведутся. Но даже в длительной перспективе при всех демонстрируемых усилиях администрации планируются к возвращению жалкие 10-15 процентов. А время идёт и ситуация с наполняемостью бюджета Новосибирска совсем не радужная. После сокращения доходной части, в том числе и налоговой составляющей, город практически лишился возможностей для развития. Не на что ремонтировать дороги, строить новые детские сады и школы.

Оспаривая попытки городских властей козырять безденежьем, оппоненты справедливо пеняют на огромный долг по аренде муниципальных земельных участков и диалог заканчивается, не начавшись. Действительно, если город не исчерпал всех своих внутренних возможностей по наращиванию доходной части бюджета, то о чём можно говорить? Муниципальные чиновники обязаны повышать свой фискальный профессионализм и только после достижения ими осязаемой планки (читай – ликвидации многомиллиардного долга) можно будет что-то обсуждать. Такова логика критиков мэрии и, на первый взгляд, их доводы весьма разумны.

Причем широкой общественности структуру долга мэрия предоставить категорически отказывается, мотивируя это тем, что пострадает деловая репутация бизнесменов, набравших городских земель и не оплачивающих аренду. Депутат городского совета Наталья Пинус постоянно судится с мэрией, требуя предоставить списки должников. Суд раз за разом отказывает ей. В связи с чем? Можно ведь обнародовать, наконец, списки злостных неплательщиков. Управляющие компании, например, очень любят вывешивать на «позорных столбах» фамилии лиц, не вносящих своевременно плату за отопление, электричество и прочие коммунальные блага. Чем застройщики лучше простых новосибирцев?

На первый взгляд, выглядит всё так, будто чиновники покрывают застройщиков и девелоперов. Корыстный умысел налицо. Той же Наталье Пинус, наверное, кажется, что, опубликуй завтра списки должников, и уведенные из бюджета города миллиарды веселым ручейком польются в пересохшие городские закрома. При обсуждении городской повестки в СМИ тема долгов за городскую землю стоит не менее остро, чем грядущие выборы мэра или возможный возврат второго тура на этих самых выборах.

Позиция мэрии выглядит бледно и неубедительно. Ни Георгий Жигульский, ни Алексей Кондратьев, ни сам Анатолий Локоть внятного по теме объяснить ничего не могут. Хотя объяснение есть и оно довольно простое.

Если список обнародовать – то произойдет катастрофа. Катастрофа экономическая, управленческая и социальная. Никто не хочет брать на себя ответственность за вероятный коллапс новосибирской экономики. И поэтому предпочитают отмалчиваться.

Но тянуть дальше нельзя. Жаль, что в мэрии и областном правительстве предпочитают этого не понимать. Вопрос долгов застройщиков перед муниципалитетом станет одной из основных тем предстоящей избирательной кампании. И она запросто может стоить кресла Анатолию Локтю. Самое забавное, что долги эти сформировались явно не при действующем мэре. Их уже было 2 миллиарда на 2014 год. Очевидно, что злостные должники не платят за землю всё так же исправно, как и прежде. Потому и долг растет. И как следствие – бурлит общественное мнение.

Что же останавливает Анатолия Локтя от обнародования списка?

Судите сами. Термин «обманутые дольщики» для политических и особенно силовых структур – крайне тяжелая и болезненная формула. Экономические проблемы, изменения федерального законодательства, снижение доступности ипотечного кредитования – множество факторов изо дня в день снижают платежеспособный спрос на квадратные метры. Закредитованные по самые верхушки башенных кранов застройщики в большинстве своём находятся в предбанкротном состоянии и уповают на чудо. А чудес, как известно, не бывает. У потребителей не осталось заначек и кубышек, которые они могут раскупорить в стремлении приобрести очередную квартиру в спальном микрорайоне. Банки, осознавая всю текущую токсичность строительного рынка, крайне настороженно относятся к сотрудничеству даже с признанными лидерами стройиндустрии.

Все знают, что проблема есть, но никто не знает, что с этой проблемой делать. Попытка обращения региональных властей к федеральному центру в лице полпреда президента недавно была жестко пресечена на корню: «это попытка переложить те проблемы, которые есть в регионе, на другой уровень. Не может быть нерешаемых вопросов, есть люди, которые не хотят или не могут их решить». Именно так отреагировал Сергей Меняйло на просьбу о помощи омского губернатора Александра Буркова на совещании глав сибирских регионов 23 октября.

Москву тоже можно понять, никаких фондов национального благосостояния и мифических «стабфондов» не хватит, чтобы залатать финансовые дыры, которые в конкурентной борьбе наплодили девелоперы в экономиках регионов. Ясно, что когда квартиры и квадратные метры торговых площадей раскупались, словно горячие пирожки, никто о возможных последствиях не задумывался. Основным ресурсом для развития отрасли были не арматура и цемент, а участки, пригодные для застройки. Наличие этих участков на балансе строительных организаций благосклонно воспринималось банковскими структурами при выдаче кредитов.

С падением платежеспособного спроса и общим спадом экономической динамики в регионах, участки из привлекательных активов превратились в чемодан без ручки. И бросить жалко, и нести тяжело. Находясь в предбанкротном состоянии, застройщик, конечно же, предпочтет скорее не платить за аренду, чем останавливать возведение уже запущенных объектов. Потому как если стройки остановить, а персонал отправить на вольные хлеба, мгновенно произойдет коллапс строительного рынка.

Сейчас, пока еще, квартиры в новостройках продаются. Но вот представьте ситуацию, когда потенциальный счастливый покупатель узнает, что его застройщик должен муниципалитету несколько сотен миллионов рублей за аренду земли. Добавит ли эта информация ему потребительского оптимизма?

Этот покупатель мог бы предпочесть не погружаться в многолетнюю кабалу ипотеки, а ограничится арендой жилья, что, по нынешним временам, намного выгодней и удобнее. Впрочем, отечественный менталитет не победить ничем. Все хотят получить в собственность вожделенные квадратные метры и при этом максимально нивелировать возможные риски. Но, к сожалению, эти риски присутствуют сегодня в каждом возводимом доме, в каждом котловане.

Итак, подытожим.

Обнародование списка должников грозит запуском неуправляемой турбулентности рынка жилья. И в результате хрупкое доверие потребителей может быть окончательно подорвано. Армия обманутых дольщиков за короткий период увеличится в несколько раз. Десятки тысяч работников строительной сферы окажутся на улице. Обанкротившиеся строительные организации перестанут платить налоги в бюджеты всех уровней. Предприятия, ориентированные на строительный рынок, также лишатся рынков сбыта. Эффект домино после коллапса основного драйвера региональной экономики настигнет муниципальный бюджет в первую очередь. И после всех этих событий ресурсов в нём не останется не только на строительство новых школ и ремонт дорог, но и на зарплаты учителям и другим работникам бюджетной сферы.

Благими намерениями, как говорится, вымощена дорога в известную всем организацию, которая, вероятно, единственная не испытывает сегодня проблем с финансированием. Никто не сомневается в том, что оппозиционные политики и депутат горсовета Наталья Пинус руководствуются самыми лучшими намерениями. Но вот вопрос – все ли участники процесса понимают, к чему могут эти намерения привести?

Потому вот и уклоняется мэр и его подчиненные от прямых ответов на прямые вопросы. Потому, что сказать нечего, а что делать в этой ситуации – никто не знает.

Опубликовать список должников – обрушить рынок строящегося жилья.

Начать изымать участки у строительных организаций – неплательщиков – опять же обрушить рынок строящегося жилья.

Банкротить злостных неплательщиков – то же самое.

Что делать? Никто не знает. Поэтому и молчат.

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